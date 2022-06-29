"Ребенка хотели похитить, но бросили на таможне" – на рассылку ответили в МВД

В WhatsApp распространяется сообщение о том, что на границе Казахстана нашли девочку. Ребенка якобы хотели похитить, но бросили на таможне. Это неправда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Сообщение о ребенке, пропавшем у пункта таможенного контроля, опровергли в Министерстве внутренних дел РК.

«В регионах страны такого факта зарегистрировано не было. Это сообщение фейковое», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сама рассылка также содержит в себе все признаки фейкового сообщения. В тексте не указана ни конкретная местность, в которой нашли ребенка, ни номер, по которому следует обращаться тем, кто узнает ребенка по фото.

Таким образом, верить распространяемому сообщению не нужно.