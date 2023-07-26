Ребенок попал в реанимацию после столкновения самоката с авто в Атырау

Автомобиль сбил двух детей на самокате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Атырауской области.

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"Около 21:15 самокат с детьми 2013 и 2017 г. р. столкнулся с автомобилем марки "Hyundai Accent" на проспекте Абулхайыр хана. В результате удара ребенок 2017 г. р. получил телесные повреждения, был доставлен на машине скорой помощи в областную больницу и госпитализирован в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие документы были собраны и переданы в отдел дознания городского управления полиции.

Накануне сообщалось, что в районе барахолки в Алматы девочка попала под колеса грузовика.