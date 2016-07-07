Ребенок с четырьмя ногами в Актобе остается в тяжелом состоянии

Фото с сайта medbe.ru
Ребенок, родившийся с четырьмя ногами, остается в тяжелом состоянии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Diapazon.kz.
По информации издания, у мальчика развилось воспаление кишечника, а также имеется порок развития сосудов сердца и дефект ануса. Его брат-близнец здоров и выписан домой.
"У него развилось воспаление кишечника. Сердце работает только за счет препаратов. Состояние тяжелое. Это не сиамские близнецы. У ребенка только лишние ноги. Второй из детей родился маловесным, его уже выписали домой", – сообщили врачи детской областной больницы.
Недавно новорожденному провели операцию, чтобы он мог опорожнять содержимое кишечника через трубочку. Делать естественным путем он это не может. Теперь ребенку предстоит еще одна операция.