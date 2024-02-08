Ребенок заразился бруцеллезом через коровье молоко в Павлодарской области

О вопиющих нарушениях в сфере ветеринарного контроля с риском для жизни людей рассказали в прокуратуре Павлодарской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, выявлена фиктивная вакцинация, патологические материалы для проверки наличия особо-опасных заболеваний не направлялись, предписания об изоляции подозрительных на инфекцию животных не выносились.

В ходе проверки в одном из ветеринарных пунктов выявлены факты непроведения вакцинации против сибирской язвы и бешенства 450-ти голов животных.

– При этом ветеринарными врачами выдавались справки на животных для их последующей реализации, которые забивались в неустановленных для этого местах. Более тысячи положительно реагирующих животных на особо-опасные заболевания были скрыты от учета, – отметили в ведомтсве.

Также выяснилось, что вакцины хранились с нарушением требований законодательства и температурного режима в неприспособленных местах: в кочегарке и других подсобных помещениях. Все эти нарушения в совокупности могли привести к массовому распространению инфекции среди населения.