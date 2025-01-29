Реестр соцработников внедрен в Казахстане

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Предполагается, что реестр позволит повысить качество оказываемых соцуслуг

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для повышения качества специальных социальных услуг (ССУ), предоставляемых в организациях, с 1 января 2025 года в Казахстане внедрен реестр специалистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на на Минтруда

Реестр – это электронный список специалистов, зарегистрированных на портале соцуслуг, содержащий полную информацию о соцработнике: личные данные, образование, сведения о повышении квалификации, сведения о прохождении аттестации, опыт работы и т.д.

Реестр позволит эффективно формировать перечень всех специалистов, оказывающих специальные социальные услуги, улучшить доступ к информации о социальных работниках и повысить качество оказываемых услуг.

Такие услуги в Казахстане оказывают 502 госорганизации и 122 НПО, всего с учетом отделений 1023 объекта. Среди них центры оказания спецсоцуслуг, центры дневного пребывания, реабилитационные центры и отделения социальной помощи на дому, центры временного пребывания и кризисные центры.

Социальными работниками оказываются 8 видов услуг: социально-бытовые, социально-психологическое, социально-педагогические, социально-правовые, социально-экономические, социально-культурные, социально-трудовые и социально-медицинские.

Услуги назначаются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, с учетом возраста и состояния здоровья их получателей, а также условий проживания.

Ранее в Минтруда информировали, как получить лицензию на предоставление специальных соцуслуг в Казахстане.

#услуги #соцработники #реестр

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