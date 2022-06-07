Политика
Референдум-2022: единое видение будущего страны
Рысбек Жантыкеев

Единое видение будущего страны

Партия «AMANAT» подвела итоги работы республиканского партийного штаба в поддержку состоявшегося 5 июня всенародного референдума.

Спикерами на брифинге выступили исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов и заместитель председателя Мажилиса Парламента Павел Казанцев.

Самая большая партия страны всецело поддержала объявленные Главой государства реформы. Поэтому сразу после принятия решения о проведении референдума при «AMANAT» был создан республиканский оперативный штаб во главе с лидером партии, председателем Мажилиса Парламента Ерланом Кошановым.

Задачей штаба стала информационно-разъяснительная работа с населением. В нем были задействованы люди с активной гражданской позицией, представляющие разные профессии, в том числе работники бюджетных учреждений, спортсмены, деятели культуры, имеющие авторитет в регионах лидеры общественного мнения.

Как сообщил Асхат Оралов, всего по республике было создано 218 штабов. С 6 мая по 3 июня проведено 12,7 тыс. мероприятий с охватом более 750 тыс. граждан нашей страны. При этом, что немаловажно, речь шла не только о поправках в Конституцию. Партийцы выслушивали жалобы и предложения по самым разным вопросам, проводили работу, которую в партии называют сбором наказов от граждан.

– Всего поступило около 20 тысяч наказов. 42% из них касались социальных вопросов и 22% – политических. Народ волнуют такие вопросы, как снижение пенсионного возраста – 36,7%, благоустройство и ЖКХ – 15,4%, вопросы референдума – 42,2%, повышение статуса казахского языка – 18,7%, снижение цен на продукты питания – 34,8%. Думаю, это ценная информация для работы партии и Правительства, – отметил исполнительный секретарь партии «AMANAT».

По словам Асхата Оралова, в ходе встреч с населением важно было донести суть президентских реформ до каждого казахстанца. Дискуссии проходили в обстановке открытости, свободного выражения мнений и позиций. Акцент был сделан не на массовости встреч, а на их качестве.

Встречи с населением активно проводились и депутатами Мажилиса.

– За период с 12 мая по 3 июня депутаты посетили 1 204 населенных пункта во всех регионах страны, провели более 2,5 тысячи встреч с участием около 120 тысяч человек, представлявших все страты общества. Встречи проводились в неформальной, доверительной форме, в атмосфере открытости и прозрачности. Поступило более 6 тысяч обращений и предложений, о результатах рассмотрения которых после отработки с партией и Правительством будет доложено гражданам, – отметил Павел Казанцев.

Другими словами, государство слышит голос людей, видит проблемы, возникающие в обществе и старается устранять существующие проблемы. Для этого и нужна обратная связь. Таким элементом обратной связи, но только уже от народа к Президенту, стало всенародное голосование по поправкам в Конституцию.

– Итог референдума показал, что у казахстанцев есть единое видение будущего своей страны, они поддерживают конституционную реформу. Фактически граждане страны проголосовали за Новый Казахстан, заложив фундамент Второй республики, – подчеркнул Асхат Оралов.

Что касается самого дня референдума, то партийцы проявили себя активно. Около 28 тыс. представителей политического объединения следили за соблюдением законности процесса голосования на 10 тыс. участках страны. Серьезных нарушений не зарегистрировано.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Павел Казанцев, рассказывая о работе штаба, не обошел и тему информационной «войны» с противниками референдума. В арсенале последних были и инсинуации с целью создать ложное представление о цели реформ. Партийный штаб оперативно реагировал на подобные приемы и выдвигал свои контраргументы, разъяс­нял населению суть реформ и находил поддержку.

Популярное

Все
Мавзолей Яссауи: задача – сохранить шедевр
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Главный успех референдума – рост рейтинга Президента
Repas и гномон на «Медеу»
В соответствии с международными стандартами
Сектор без газа
Работу на Тенгизе предлагали мошенницы казахстанцам
Горшок разбит! Веселья – море!
Представители Народной партии Казахстана дали оценку прошедшему референдуму
Стяг, придающий силы
Референдум-2022: единое видение будущего страны
Опыт и квалификация
На высочайшем уровне
Итоги на основе наблюдений
Глава партии "Ауыл" высказался об итогах референдума в Казахстане
Чтоб безопасным был полет
Болевые точки медицины
Миссия выполнима
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
ООН сменила международное название Турции
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Ливень, авария и протесты
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе

Читайте также

Политика
Как в партии "Ак жол" оценивают итоги референдума
Политика
Глава партии "Ауыл" высказался об итогах референдума в Каза…
Политика
Представители Народной партии Казахстана дали оценку прошед…
Политика
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]