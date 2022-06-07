Референдум-2022: единое видение будущего страны

Единое видение будущего страны

Партия «AMANAT» подвела итоги работы республиканского партийного штаба в поддержку состоявшегося 5 июня всенародного референдума.

Спикерами на брифинге выступили исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов и заместитель председателя Мажилиса Парламента Павел Казанцев.

Самая большая партия страны всецело поддержала объявленные Главой государства реформы. Поэтому сразу после принятия решения о проведении референдума при «AMANAT» был создан республиканский оперативный штаб во главе с лидером партии, председателем Мажилиса Парламента Ерланом Кошановым.

Задачей штаба стала информационно-разъяснительная работа с населением. В нем были задействованы люди с активной гражданской позицией, представляющие разные профессии, в том числе работники бюджетных учреждений, спортсмены, деятели культуры, имеющие авторитет в регионах лидеры общественного мнения.

Как сообщил Асхат Оралов, всего по республике было создано 218 штабов. С 6 мая по 3 июня проведено 12,7 тыс. мероприятий с охватом более 750 тыс. граждан нашей страны. При этом, что немаловажно, речь шла не только о поправках в Конституцию. Партийцы выслушивали жалобы и предложения по самым разным вопросам, проводили работу, которую в партии называют сбором наказов от граждан.

– Всего поступило около 20 тысяч наказов. 42% из них касались социальных вопросов и 22% – политических. Народ волнуют такие вопросы, как снижение пенсионного возраста – 36,7%, благоустройство и ЖКХ – 15,4%, вопросы референдума – 42,2%, повышение статуса казахского языка – 18,7%, снижение цен на продукты питания – 34,8%. Думаю, это ценная информация для работы партии и Правительства, – отметил исполнительный секретарь партии «AMANAT».

По словам Асхата Оралова, в ходе встреч с населением важно было донести суть президентских реформ до каждого казахстанца. Дискуссии проходили в обстановке открытости, свободного выражения мнений и позиций. Акцент был сделан не на массовости встреч, а на их качестве.

Встречи с населением активно проводились и депутатами Мажилиса.

– За период с 12 мая по 3 июня депутаты посетили 1 204 населенных пункта во всех регионах страны, провели более 2,5 тысячи встреч с участием около 120 тысяч человек, представлявших все страты общества. Встречи проводились в неформальной, доверительной форме, в атмосфере открытости и прозрачности. Поступило более 6 тысяч обращений и предложений, о результатах рассмотрения которых после отработки с партией и Правительством будет доложено гражданам, – отметил Павел Казанцев.

Другими словами, государство слышит голос людей, видит проблемы, возникающие в обществе и старается устранять существующие проблемы. Для этого и нужна обратная связь. Таким элементом обратной связи, но только уже от народа к Президенту, стало всенародное голосование по поправкам в Конституцию.

– Итог референдума показал, что у казахстанцев есть единое видение будущего своей страны, они поддерживают конституционную реформу. Фактически граждане страны проголосовали за Новый Казахстан, заложив фундамент Второй республики, – подчеркнул Асхат Оралов.

Что касается самого дня референдума, то партийцы проявили себя активно. Около 28 тыс. представителей политического объединения следили за соблюдением законности процесса голосования на 10 тыс. участках страны. Серьезных нарушений не зарегистрировано.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Павел Казанцев, рассказывая о работе штаба, не обошел и тему информационной «войны» с противниками референдума. В арсенале последних были и инсинуации с целью создать ложное представление о цели реформ. Партийный штаб оперативно реагировал на подобные приемы и выдвигал свои контраргументы, разъяс­нял населению суть реформ и находил поддержку.