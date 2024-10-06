Ясность, нейтральность и однозначность: эксперт о принципах референдума

Мнения , Референдум
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Жанар Санхаева, руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК

К настоящему времени референдум в Казахстане уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент прямой демократии.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сегодня казахстанцы принимают решение посредством референдума уже в четвертый раз. Необходимо напомнить, что ранее референдумы проводились по вопросам дальнейшего развития политической системы страны.

Особенностью же нынешнего референдума является возможность выразить свое мнение и позицию по одному из важных вопросов энергетического, экономического и экологического будущего государства.

Помимо этого, референдумы обладают рядом особенностей, отличающих их от выборов. Во-первых, помимо количества отданных голосов, ключевым фактором становится избирательная явка. По правилам проведения референдума, в голосовании должны принять участие не менее 50% избирателей. Поэтому важен голос каждого.

По предварительным данным ЦИК РК, к 12:00 дня избирательные участки уже посетило 39,23% казахстанцев, что является достаточно хорошим показателем. Всего в избирательные списки включено 12 млн 244 тысяч 683 граждан.

Во-вторых, важным на референдуме является формулировка вопроса, где ключевыми становятся такие принципы, как ясность, нейтральность и однозначность.

Избиратели должны легко понимать, что именно они поддерживают или не поддерживают. В свою очередь, четкое выражение гражданами своего мнения через ответ на сформулированный вопрос способствует демократичному и прозрачному процессу голосования.

Можно отметить, что сегодняшний вынесенный вопрос на референдуме отвечает ключевым принципам формулирования вопроса, где есть только два варианта ответа: «Да, согласен» и «Нет, не согласен».

В целом, референдум также стимулирует политическую активность и политическую сознательность граждан, побуждая их внимательнее изучать актуальные проблемы и высказываться по ним. 

В результате референдум становится важным фактором, способствующим развитию гражданского общества, укрепляя легитимность решений и способствуя повышению доверия между обществом и властями. Таким образом, в Казахстане продолжается активное формирование условий для вовлечения граждан в процесс принятия решений по различным сферам жизнедеятельности.

#строительство #АЭС #КИСИ #референдум

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