Референдум по строительству АЭС: как работают избирательные участки в Астане

Референдум
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Дана Аменова
корреспондент

Жители столицы разных возрастов и профессий с раннего утра принимают участие референдуме по строительству АЭС, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В данное время столица входит в число лидеров по явке населения. Всего в Астане работают 460 избирательных участков. С самого раннего утра в отдельных локациях наблюдается ажиотаж среди горожан. В торжественной обстановке звучат патриотические песни.

«Национальная академическая библиотека является 164 избирательным округом. Ровно в 7 часов утра наш участок был открыт, прозвучал гимн страны. Сейчас идет большой поток избирателей. Люди приходят с хорошим настроением. Особенность сегодняшнего референдума – индивидуальный подход к каждому избирателю. Ранее были изготовлены пригласительные билеты на референдум, члены участковой комиссии обходили каждый дом, квартиру и вручали пригласительные на референдум. Границы нашего участка нечетная сторона Сыганак до Тәуелсіздік, улицы Сауран и Достык.Сегодня мы ожидаем около 2000 избирателей Кроме того, здесь в списках состоят 20 избирателей с инвалидностью, из них для четверых граждан будет организовано голосование на дому. 18-летние граждане, впервые принимающие впервые участие в голосовании, получат подарки», – председатель комиссии Жанна Тауекелова.    

К слову, многие родители приходили проголосовать вместе со своими детьми. 

«Думаю, что этот референдум имеет большое значение, потому что в народе рождаются всякие кривотолки о том, что атомные электростанции приносят большой вред здоровью людей.  Изначально я сомневалась с ответом «да» или «нет».  Отдельная категория людей, считает, что АЭС не нужна, но в тоже время нельзя упускать экономические и политические выгоды.  Этот референдум станет показателем  казахстанской демократии. Наше правительство считается с мнением народа. Моя семья проголосовала в обязательном порядке за развитие и процветание страны», – резюмировала жительница Астаны Кызгалдак Игенберлина.

#ЦИК #Астана #строительство #АЭС #избирательные участки

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