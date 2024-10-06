Референдум по строительству АЭС: как работают избирательные участки в Астане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В данное время столица входит в число лидеров по явке населения. Всего в Астане работают 460 избирательных участков. С самого раннего утра в отдельных локациях наблюдается ажиотаж среди горожан. В торжественной обстановке звучат патриотические песни.

«Национальная академическая библиотека является 164 избирательным округом. Ровно в 7 часов утра наш участок был открыт, прозвучал гимн страны. Сейчас идет большой поток избирателей. Люди приходят с хорошим настроением. Особенность сегодняшнего референдума – индивидуальный подход к каждому избирателю. Ранее были изготовлены пригласительные билеты на референдум, члены участковой комиссии обходили каждый дом, квартиру и вручали пригласительные на референдум. Границы нашего участка нечетная сторона Сыганак до Тәуелсіздік, улицы Сауран и Достык.Сегодня мы ожидаем около 2000 избирателей Кроме того, здесь в списках состоят 20 избирателей с инвалидностью, из них для четверых граждан будет организовано голосование на дому. 18-летние граждане, впервые принимающие впервые участие в голосовании, получат подарки», – председатель комиссии Жанна Тауекелова.

К слову, многие родители приходили проголосовать вместе со своими детьми.