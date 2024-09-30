Референдум по строительству АЭС: проезд на автобусах сделают бесплатным в Астане

Транспорт , Столица , АЭС
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Дана Аменова
корреспондент

Общественный транспорт работает с 06:00 до 23:00

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

6 октября астанчане смогут бесплатно добраться на автобусах до избирательных участков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В городской администрации по этому поводу обратились к жителям столицы.

«В Астане 6 октября, в день проведения республиканского референдума, проезд в городских и пригородных маршрутах будет бесплатным. Общественный транспорт работает с 06:00 до 23:00», – говорится в официальном сообщении.

С понедельника, 7 октября, общественный транспорт продолжит работать в штатном режиме, добавили в акимате.

#Астана #бесплатно #АЭС #автобусы #проезд #референдум

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