Политика Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане 9 июня 2022 г. 1:30 Нурболат Габбасов, главный эксперт Института евразийской интеграции Традиции демократии Референдум запустил процесс формирования политической нации. Период с 1991 по 2022 год мы можем назвать историческим этапом становления Первой республики, позволившей создать основу нашей независимости, образовать политические и экономические институты, разработать базовые правовые документы, а также запустить рыночную экономику. Состоявшийся 5 июня референдум по поправкам в Конституцию является юридическим закреплением Второй республики, характеризующейся формированием новой политической культуры. Безусловно, между этими этапами сохраняется преемственность: лучшее, что было достигнуто, останется и будет развиваться, а все «токсичные» проявления ждет утилизация. Кроме того, самое главное значение прошедшего плебисцита заключается в том, что граждане вернули свое право воздействовать на власть. К сожалению, за долгие годы общественность потеряла эту возможность, поскольку государство перестало слышать рядовых казахстанцев. По сути, референдум подтвердил свое значение как институт прямой демократии, акт волеизъявления самих граждан. В будущем это должно стать нашей демократической традицией, согласно которой будет выстраиваться взаимодействие государства и общества. Конечно, после проведенного референдума пока преждевременно говорить, какими станут контуры будущей архитектуры политической системы. Сейчас к работе должны приступить правоведы, которые обновят законы с учетом принятых конституционных поправок. Они должны привести к единому общественному договору весь массив нормативно-правовых актов, убрать диспропорции и явные перекосы в различных сферах. Этого хотят казахстанцы, у которых есть большие ожидания и запрос на перемены в общественно-политической жизни страны. По всей видимости, после этой работы должен запуститься процесс формирования реальной политической нации, той движущей силы общественного прогресса, о котором неустанно говорили казахстанские эксперты. Существовавшее долгие годы «табу» на участие граждан в политике из-за принципа «сначала экономика, потом политика» останется в прошлом. Как и оголтелый популизм, ведь теперь различным группам и партиям придется доказывать свою эффективность и состоятельность. Это будет ясным и понятным во время нового электорального цикла (будущие президентские и парламентские выборы) по выбору избирателями политической программы или идеологии. В конечном итоге такая созидательная активность должна привести к формированию реального среднего класса как основы Второй республики. Это обеспечит стабильность политической системы и укрепит ее способность противостоять различным современным гибридным угрозам.