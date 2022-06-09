Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане

Традиции демократии

Референдум запустил процесс формирования политической нации.

Период с 1991 по 2022 год мы можем назвать историческим этапом становления Первой рес­публики, позволившей создать основу нашей независимости, образовать политические и экономические институты, разработать базовые правовые документы, а также запустить рыночную экономику.

Состоявшийся 5 июня референдум по поправкам в Конс­титуцию является юридичес­ким закреплением Второй республики, характеризующейся формированием новой политической культуры. Безус­ловно, между этими этапами сохраняется преемственность: лучшее, что было достигнуто, останется и будет развиваться, а все «токсичные» проявления ждет утилизация.

Кроме того, самое главное значение прошедшего плебисцита заключается в том, что граждане вернули свое право воздействовать на власть.

К сожалению, за долгие годы общественность потеряла эту возможность, поскольку государство перестало слышать рядовых казахстанцев. По сути, референдум подтвердил свое значение как институт прямой демократии, акт волеизъявления самих граждан. В будущем это должно стать нашей демократической традицией, согласно которой будет выстраи­ваться взаимодействие государства и общества.

Конечно, после проведенного референдума пока преждевременно говорить, какими станут контуры будущей архитектуры политической системы. Сейчас к работе должны приступить правоведы, которые обновят законы с учетом принятых конс­титуционных поправок. Они должны привести к единому общественному договору весь массив нормативно-правовых актов, убрать диспропорции и явные перекосы в различных сферах.

Этого хотят казахстанцы, у которых есть большие ожидания и запрос на перемены в общественно-политической жизни страны.

По всей видимости, после этой работы должен запуститься процесс формирования реальной политической нации, той движущей силы общественного прогресса, о котором неустанно говорили казахстанские эксперты. Существовавшее долгие годы «табу» на участие граждан в политике из-за принципа «сначала экономика, потом политика» останется в прошлом. Как и оголтелый популизм, ведь теперь различным группам и партиям придется доказывать свою эффективность и состоятельность. Это будет ясным и понятным во время нового электорального цикла (будущие президентские и парламентские выборы) по выбору избирателями политической программы или идеологии.

В конечном итоге такая созидательная активность должна привести к формированию реального среднего класса как основы Второй республики. Это обеспечит стабильность политической системы и укрепит ее способность противостоять различным современным гибридным угрозам.