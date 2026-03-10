Фото: t.me/Janakonstituciya

Принятие новой Конституции посредством прямого волеизъявления граждан знаменует начало очередной важной главы в летописи нашей страны. Это не просто юридическая процедура, а момент проектирования будущего, в котором Казахстан стремится к подлинной стабильности и устойчивости. Сегодня мы стоим перед исторической необходимостью: для нас важно не просто формальное обновление, а глубокое укрепление государственных институтов и поиск инструментов для опережающего развития.

Мир вокруг нас стремительно меняется, и те вызовы, с которыми сталкивается современная цивилизация, требуют от Казахстана выверенных и смелых ответов. Прежде всего мы наблюдаем растущую конфронтацию в мировом развитии, где политические инструменты становятся все более радикальными. На этом фоне происходит столкновение глобальной унификации, стирающей культурное многообразие, с естественным стремлением народов сохранить свою идентичность. Эти противоречия между традицией и новацией создают почву для конфликтов.

Ситуация осложняется «поправением» политических дискурсов в развитых странах и повсеместным наступлением эры популизма, которая неизбежно ведет к радикализации политики на всех уровнях – от глобального до национального. В странах «третьей волны модернизации» завершение этапа первоначального накопления капитала обнажило глубокие экономические диспропорции. Социальное расслоение достигло пределов, способных взорвать даже самые стабильные прежде системы.

Параллельно с этим меняется сама природа ресурсов развития. Мир уходит от ориентации на природную ренту к интенсивным умным технологиям, что порождает колоссальный разрыв между странами-продюсерами инноваций и их потребителями. В этом новом мире цифровизация перестает быть просто форматом связи, она начинает диктовать содержание и смысл человеческих отношений. Нарушение баланса между правами личности и безопасностью государства, которое мы видим во многих регионах, грозит коллапсом самих основ государственности.

Казахстан не изолирован от данных процессов. Именно поэтому в проекте новой Конституций заложен фундамент для перехода к транспарентным и понятным всему обществу решениям.

Нам жизненно необходима демократизация и внедрение реальных институтов общественного контроля. Только через развитие инструментов «Слышащего государства» и преодоление формализма в принятии решений мы сможем обеспечить безопасность и процветание Казахстана в нестабильном мире. Конституционная реформа – это ответ на вызовы времени, превращающий угрозы в возможности для качественного рывка вперед.