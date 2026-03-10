Реформа в эпоху глобальных разломов

Конституционная реформа
166
Серик Сейдуманов, академик, доктор социологических наук

Серик Сейдуманов, академик, доктор социологических наук, вице-президент Ассоциации социологов Казахстана поделился своим мнением о проекте новой Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/Janakonstituciya

Принятие новой Конституции посредством прямого волеизъявления граждан знаменует начало очередной важной главы в летописи нашей страны. Это не просто юридическая процедура, а момент проектирования будущего, в котором Казахстан стремится к подлинной стабильности и устойчивости. Сегодня мы стоим перед исторической необходимостью: для нас важно не просто формальное обновление, а глубокое укрепление государственных институтов и поиск инструментов для опережающего развития.

Мир вокруг нас стремительно меняется, и те вызовы, с которыми сталкивается современная цивилизация, требуют от Казахстана выверенных и смелых ответов. Прежде всего мы наблюдаем растущую конфронтацию в мировом развитии, где политические инструменты становятся все более радикальными. На этом фоне происходит столкновение глобальной унификации, стирающей культурное многообразие, с естественным стремлением народов сохранить свою идентичность. Эти противоречия между традицией и новацией создают почву для конфликтов.

Ситуация осложняется «поправением» политических дискурсов в развитых странах и повсеместным наступлением эры популизма, которая неизбежно ведет к радикализации политики на всех уровнях – от глобального до национального. В странах «третьей волны модернизации» завершение этапа первоначального накопления капитала обнажило глубокие экономические диспропорции. Социальное расслоение достигло пределов, способных взорвать даже самые стабильные прежде системы.

Параллельно с этим меняется сама природа ресурсов развития. Мир уходит от ориентации на природную ренту к интенсивным умным технологиям, что порождает колоссальный разрыв между странами-продюсерами инноваций и их потребителями. В этом новом мире цифровизация перестает быть просто форматом связи, она начинает диктовать содержание и смысл человеческих отношений. Нарушение баланса между правами личности и безопасностью государства, которое мы видим во многих регионах, грозит коллапсом самих основ государственности.

Казахстан не изолирован от данных процессов. Именно поэтому в проекте новой Конституций заложен фундамент для перехода к транспарентным и понятным всему обществу решениям.

Нам жизненно необходима демократизация и внедрение реальных институтов общественного контроля. Только через развитие инструментов «Слышащего государства» и преодоление формализма в принятии решений мы сможем обеспечить безопасность и процветание Казахстана в нестабильном мире. Конституционная реформа – это ответ на вызовы времени, превращающий угрозы в возможности для качественного рывка вперед.

#проект #реформа #конституция

Популярное

Все
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
В правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты
Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями
В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру
Школьников второй смены отправили на дистанционку в Астане
Казахстанцы впервые в истории покорили легендарную «стену смерти» в Альпах
Что изменится на ипотечном рынке в Казахстане: поручения Премьера
Три машины столкнулись из-за непогоды в столице
В генпланы городов Уральск и Аксай внесут изменения
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Аида Балаева: В центре Конституции находится человек – его права, свободы и безопасность
Бектенов поручил активизировать региональные программы доступного жилья
Аида Балаева: Конституция гарантирует свободу слова и запрещает цензуру
В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов
Реформа в эпоху глобальных разломов
Госуслуги в сфере строительства полностью перевели в онлайн-формат в Казахстане
ИИ помогает казахстанским врачам быстрее выявлять инсульт и онкозаболевания
Казахстан вошёл в топ-10 на юниорском чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина
Сотню миграционных нарушений пресекли за неделю в Карагандинской области
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Растет поток туристов
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Улан Бекиш назначен заместителем председателя АДГС
Новый завод откроют в мае
Не уверен – позвони и проверь
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Аида Балаева: Конституция гарантирует свободу слова и запре…
Аида Балаева: В центре Конституции находится человек – его …
Open Air концерт и зрелищное дрон-шоу прошли в Астане
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]