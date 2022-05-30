Реформы поддержали в СКО

Государственный секретарь Ерлан Карин вместе с членами Национального совета общественного доверия провел ряд встреч с общественностью Северо-Казахстанской области.

В ходе встречи с активом региона Ерлан Карин рассказал об основных положениях предстоящей конституционной реформы. При этом он акцентировал внимание на том, что она позволит расширить участие граждан в управлении государством и обеспечит дальнейшую демократизацию политических процессов.

Именно поэтому конституционная реформа пользуется широкой общественной поддержкой, что демонстрируют результаты последних социологических исследований.

В свою очередь аким СКО Кумар Аксакалов остановился на основных направлениях социально-экономического развития области и реализации инфраструктурных проектов.

Далее состоялась встреча с представителями общественных советов региона. Участники дискуссии высказали свои мнениями по развитию открытого и конструктивного диалога между обществом и институтами власти. Ерлан Карин подчеркнул, что в рамках разработки поправок в Конституцию был привлечен широкий круг экспертов и общественников. Таким образом, предстоящая конституционная реформа основана на предложениях общественности.

Госсекретарь также встретился с активистами молодежных организаций СКО. На встрече были затронуты вопросы развития молодежного активизма и поддержки проектов. По итогам беседы Ерлан Карин отметил активный интерес молодежи к референдуму и к политическим реформам в целом.

Участники встреч проявили глубокую заинтересованность политическими преобразованиями, происходящими в стране, и выразили готовность принять участие в реализации реформ.