​Регион готовится к выставке

Аким посетил выставочный зал Абылай-хана, поручил областному историко-краеведчес­кому музею дополнить главную экспозицию и оборудовать информационные стенды в соответствии с современными требованиями.

В настоящее время из своего фонда музей готов предоставить экспозиционному залу Абылай-хана около 100 экспонатов, связанных с историей, бытом и культурой региона. В Бурабае Малик Мурзалин также ознакомился с ходом работ по благоустройству улиц и строительству дорог, посетил центральный рынок «Береке», осмотрел пляжную зону. Он поручил особое внимание уделять санитарно-эпидемио­логическому благополучию региона, решению вопросов благоустройства. Для обеспечения охраны общественного порядка руководству ДВД области поручено оборудовать мес­та массового скопления людей видеокамерами.

– В качестве пристоличного региона наша область должна принять активное участие в организации и проведении ­ЭКСПО-2017, – подчеркнул Малик Мурзалин. – Мы должны достойно встретить иностранных гостей и продемонстрировать высокий уровень сервиса.

Всего в Акмолинской области для приема туристов разработаны 7 турпакетов, охваты­вающих более 30 маршрутов в Щучинско-Боровской курорт­ной зоне и Коргалжынском заповеднике.