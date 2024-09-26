Региональные коэффициенты по автострахованию опубликовал финрегулятор

АРРФР предложены новые поправочные коэффициенты, применяемые при расчете стоимости полиса автострахования, на 2025 год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий проект постановления размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 9 октября, передает корреспондент Kazpravda.kz

Самые высокие поправочные значения, согласно проекту, будут применяться в Жамбылской (1,41%), Туркестанской (1,36%) областях и городе Шымкенте (1,29%). Значение коэффициента зависит от уровня аварийности в том или ином регионе.

Наименьший поправочный коэффициент установлен для водителей Атырауской области (0,44%).

Напомним, что поправочные проценты были введены в прошлом году для обеспечения справедливой стоимости автостраховки.