Об этом стало известно в ходе выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на Astana International Forum, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Президент подчеркнул, что Казахстан, располагающий 40% мировых запасов урана, рассматривает ядерную энергетику как приоритетное направление своей национальной стратегии. Однако развитие не может быть устойчивым без решения климатического кризиса.

«Центральная Азия – один из наиболее уязвимых к климатическим изменениям регионов на планете. Потепление здесь происходит в два раза быстрее, чем в среднем по всему миру. В ответ мы продвигаем прагматичную и согласованную на региональном уровне климатическую повестку. Наши обязательства включают участие в различных международных организациях и соглашениях. В 2026 году Казахстан в партнерстве с ООН проведет Региональный экологический саммит, который призван стать платформой для объединения стратегий Центральной Азии и глобальных амбиций», – сказал он.

Кроме того, отметил Президент, Казахстан по-прежнему привержен стабильной, интегрированной и ориентированной на будущее Центральной Азии, основанной на взаимном уважении и региональной солидарности.