Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Казахстанская Жилищная Компания» запустила пилотный проект по оказанию государственной услуги регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество в онлайн-режиме, сообщает Kazpravda.kz

Подать заявление и заключить электронный договор на предоставление арендного жилья с правом выкупа можно через портал АО «КЖК». После чего все документы для регистрации прав и обременений направляются в систему «Единый государственный кадастр недвижимости».



Нововведение позволит сократить сроки получения госуслуги и затраты граждан, а также повысить прозрачность и доступность процесса.