Регистрировать недвижимость через Единый госкадастр начали в Казахстане

Как отметили в Госкорпорации, все данные перенесены успешно, тестирование системы показало штатную работоспособность.

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Услуги в сфере регистрации недвижимости начали оказывать через Единый государственный кадастр недвижимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Госкорпорация сообщает, с 5 по 9 мая были проведены технические работы по переходу с государственной базы данных "Регистр недвижимости" на новую систему "Единый государственный кадастр недвижимости".

Как отмечается, все данные перенесены успешно, тестирование системы показало штатную работоспособность.

"Перенос сведений был запланирован на праздничные дни для того, чтобы недоступность услуг по линии недвижимости выпадала на праздничные дни", - пояснили в Госкорпорации.

При этом, 4 мая заявки принимались и будут отработаны в срок, добавили в пресс-службе.