Рэкетира из 90-х задержали в Акмолинской области спустя 26 лет

Он сменил документы, имя, фамилию, отчество, год рождения и изменил внешность

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Последнего участника преступной группировки 90-х годов задержали полицейские в Акмолинской области спустя 26 лет поисков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

По данным министерства, на счету участников банды четыре убийства, разбойные нападения на водителей, экономическая контрабанда и факты самовольного присвоения звания представителя власти или должностного лица.

Свои преступления группировка, состоящая из 6 человек, начала совершать 26 лет назад.

– С 1998 года, переодевшись в форменное обмундирование сотрудников милиции и вооружившись автоматическим огнестрельным оружием, преступники на загородных автодорогах с помощью жезла останавливали автомашины. А затем расстреливали водителей и их пассажиров. От тел избавлялись, закопав их в лесных массивах, а автомашины незаконно реализовывали, – рассказали в полиции.

Отмечается, что в 1999 году четверых участников банды задержали сотрудники полиции. Впоследствии, приговором суда двое из них были приговорены к смертной казни, двое – к длительному заключению.

Скрыться от правосудия в то время удалось только одному члену группировки, который незаконным путем сменил документы, имя, фамилию, отчество и год рождения, изменил внешность и на протяжении 26 лет всячески скрывался от органов правопорядка.