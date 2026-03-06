Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году

Строительство
137

Проект предусматривает реконструкцию участка протяжённостью 122 км

Фото: акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в этом году стартует реконструкция автодороги Караганда – Жезказган. Трасса, построенная в 70-е годы, более полувека не проходила капитального ремонта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона

После модернизации дорога станет четырёхполосной, что повысит её пропускную способность, безопасность и позволит сократить время в пути.

Проект предусматривает реконструкцию участка протяжённостью 122 км. Финансирование одобрено за счёт займов Международного банка реконструкции и развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В настоящее время идут конкурсные процедуры по определению подрядной организации.

Как отметил председатель правления «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, подготовительная работа уже проведена.

— Все вопросы с земельными участками и карьерами решены при поддержке местных исполнительных органов. После завершения конкурсных процедур будет определён подрядчик, и к концу апреля ожидаем начало строительно-монтажных работ, — сообщил он.

Особенность проекта — новый подход: конкурсные процедуры проводятся по механизму «проектирование, строительство и эксплуатация». Чтобы не создавать неудобств водителям, движение не будут переводить на объездные дороги. Сначала рядом с существующей трассой построят новую двухполосную дорогу, по которой после ввода пустят транспорт. Затем начнётся реконструкция действующего полотна, и в итоге трасса станет четырёхполосной.

По словам директора областного филиала «КазАвтоЖол» Думана Калабиева, в рамках проекта планируется масштабное обновление инфраструктуры: реконструкция шести мостов, устройство более 130 водопропускных труб, строительство транспортных развязок и полос для разворота автомобилей, площадок отдыха и автобусных остановок. На сервисных площадках предусмотрят эстакады,  санитарно-гигиенические узлы и тёплые туалеты.

Завершить реконструкцию трассы планируется к 2029 году. Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность между регионами и повысить дорожную безопасность.

 

#Карагандинская область #дорога #реконструкция

Популярное

Все
Трагедия в одном подъезде
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Климат и углеродные рынки
Правовая определенность – гарантия финансовой стабильности
Призраки сада и тень «Авроры»
Еще одно село официально получило статус безалкогольного в области Абай
Диалог о будущем
Создание условий для свободного волеизъявления
Благодаря глубокой переработке
Эмоция в каждом флаконе
Все мы немного Панч
Пешком по Европе
Повелительница ароматов
Траектория сильных: испытание духа и воли
Имена, которые нас выбирают
Элитный статус и старт в Индиан-Уэллсе
Восемьдесят лет в ритме футбола
Молитвы Сатыбалды Нарымбетова
Четвероногий напарник
За удовольствие нужно платить
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дороги – к развитию
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан

Читайте также

Бектенов проверил строительство ТЭЦ в Кокшетау
Высокие технологии с казахстанской пропиской
В Алматы снесли очередной незаконный объект
Саграда Фамилия достигла максимальной высоты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]