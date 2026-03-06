Фото: акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в этом году стартует реконструкция автодороги Караганда – Жезказган. Трасса, построенная в 70-е годы, более полувека не проходила капитального ремонта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона

После модернизации дорога станет четырёхполосной, что повысит её пропускную способность, безопасность и позволит сократить время в пути.

Проект предусматривает реконструкцию участка протяжённостью 122 км. Финансирование одобрено за счёт займов Международного банка реконструкции и развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В настоящее время идут конкурсные процедуры по определению подрядной организации.

Как отметил председатель правления «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, подготовительная работа уже проведена.

— Все вопросы с земельными участками и карьерами решены при поддержке местных исполнительных органов. После завершения конкурсных процедур будет определён подрядчик, и к концу апреля ожидаем начало строительно-монтажных работ, — сообщил он.

Особенность проекта — новый подход: конкурсные процедуры проводятся по механизму «проектирование, строительство и эксплуатация». Чтобы не создавать неудобств водителям, движение не будут переводить на объездные дороги. Сначала рядом с существующей трассой построят новую двухполосную дорогу, по которой после ввода пустят транспорт. Затем начнётся реконструкция действующего полотна, и в итоге трасса станет четырёхполосной.

По словам директора областного филиала «КазАвтоЖол» Думана Калабиева, в рамках проекта планируется масштабное обновление инфраструктуры: реконструкция шести мостов, устройство более 130 водопропускных труб, строительство транспортных развязок и полос для разворота автомобилей, площадок отдыха и автобусных остановок. На сервисных площадках предусмотрят эстакады, санитарно-гигиенические узлы и тёплые туалеты.

Завершить реконструкцию трассы планируется к 2029 году. Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность между регионами и повысить дорожную безопасность.