Реконструкцию аэропорта Павлодара профинансируют за счет возвращенных активов

Транспорт
154

Ключевой целью проекта является приведение параметров аэропорта в соответствие с требованиями международных стандартов ICAO, передает Kazpravda.kz

Фото: аэропорт Павлодара

В рамках исполнения поручения главы государства и реализации концепции развития транспортно-логистического потенциала РК в Павлодарской области приступают к модернизации аэропорта. Проект предусматривает реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона.

Финансирование проекта осуществляется за счет специального государственного фонда. Правительством на эти цели выделено 9,3 млрд тенге.

Реализация проекта позволит принимать современные типы воздушных судов без ограничений по взлетной массе. С учетом географического расположения Павлодара это повысит транзитный потенциал региона. Ожидается, что обновление инфраструктуры также будет способствовать росту пассажиропотока, улучшению транспортной доступности области и развитию деловой активности.

Основные виды запланированных работ:

Реконструкция и расширение взлетно-посадочной полосы с 45 до 60 метров;

Обновление покрытия рулежной дорожки и перрона;

Модернизация системы энергоснабжения;

Установка нового светосигнального оборудования и системы видеонаблюдения по периметру.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ и обеспечения безопасности полетов с апреля прошлого года деятельность аэропорта временно приостановлена. До этого момента воздушная гавань обслуживала регулярные рейсы по направлениям Астана и Алматы.

#Павлодар #аэропорт #реконструкция

