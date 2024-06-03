Реконструкцию автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск завершат к концу года

Протяженность трассы составляет 768 км, из них 58 км относятся к I-б категории, а 710 км к II категории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На данный момент новое асфальтобетонное покрытие проложено на 748 км.

Реконструируемый участок автомобильной дороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» охватывает три области: Жетысу, Абай и ВКО.

В рамках проекта планируется строительство 81 моста и путепровода, а также установка 521 водопропускной трубы.

Также в рамках проекта предусмотрено строительство площадок отдыха с санитарно-гигиеническими узлами

«На данный момент мобилизовано 12 асфальтобетонных заводов мощностью более 2,4 тыс. тонн/час и 9 дробильно-сортировочных установок мощностью 2,3 тыс. тонн/час. Задействовано около 861 единиц техники и 1312 человек», – говорится в официальном сообщении.

В пресс–службе добавили, что по итогам 2024 года планируется завершить работы и обеспечить безопасный и комфортный проезд по основной дороге.