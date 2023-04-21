Реконструкцию котельных в Семее нужно закончить до начала отопительного сезона – Смаилов

Правительство, Энергетика
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В рамках поездки в Абайскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с работой и ходом реконструкции котельной «Габбасова» в Семее, а также посетил подвесной мост через реку Иртыш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Котельная «Габбасова» расположена в центральной части Семея. В зимний сезон она отапливает 66 многоэтажных и 138 частных жилых домов, 39 бюджетных организаций, 10 социальных и 140 коммерческих объектов. В настоящее время здесь ведется реконструкция, которую планируется завершить до начала нового отопительного сезона.

Премьер-министр отметил, что для решения вопросов теплоснабжения города в Комплексный план развития области были включены 11 проектов по реконструкции теплоисточников. В частности, модернизация котельных «Габбасова» и «Центр» позволит улучшить тепловой режим, повысить качество и надежность предоставляемых населению услуг, экологическое состояние города и снизить уровень теплопотерь.

«Семей активно развивается, население растет, строятся новые объекты и жилье. В результате из года в год растет нагрузка на городские теплоисточники. В текущем году на реконструкцию котельных «Габбасова» и «Центр» из бюджета выделен 1 млрд тенге, на теплосети – 3,5 млрд тенге. Акимату необходимо обеспечить качественное проведение всех работ до начала следующего отопительного сезона», – сказал Алихан Смаилов. 

Он добавил, что на сегодня прорабатывается строительство ТЭЦ-3 и обозначил важность завершения подготовки ТЭО в текущем году для дальнейшего рассмотрения вопроса о финансировании проекта.  

Премьер-министр также посетил подвесной мост через реку Иртыш, ставший яркой архитектурной достопримечательностью Семея. Его длина составляет 1 086 метров, ширина – 35 метров. Мост был введен в эксплуатацию осенью 2000 года, что позволило разгрузить как городское движение, так и трассы внутри страны. В настоящее время планируется разработка проектно-сметной документации по комплексной реконструкции объекта. 

Алихан Смаилов отметил, что Семей расположен на стыке стратегических транспортных путей, поэтому повышение качества автодорог имеет большое значение для развития города и всего региона. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено более 7 млрд тенге. 

«Акимат должен обеспечить своевременную реализацию всех намеченных проектов. В целом Правительством утвержден пятилетний комплексный план развития Абайской области. В рамках него предусмотрены мероприятия по модернизации и строительству жилищно-коммунальной, социальной и энергетической инфраструктуры, что даст существенный импульс дальнейшему развитию региона», – сказал он. 

Главе Правительства были также презентованы генеральный план Семея и меры по застройке и сносу ветхого жилья на левобережной части города площадью 72 га.

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