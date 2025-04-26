Фото: акимат Астаны

Этот показатель составил 1 млн поездок, сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на CTS.

Суточный пассажиропоток составил 1 005 329 поездок на общественном транспорте столицы при текущем населении города в 1 544 142 человек.

Реализация следующих предусмотренных мер в 2024 и 2025 годах позволило повысить привлекательность общественного транспорта и достичь значительного прироста пассажиропотока:

* Поставлено более 700 единиц новых автобусов;

* Средняя скорость движения транспорта увеличена с 16 км/ч до 18 км/ч;

* Интервал между рейсами сокращен с 16 минут до 13 минут;

* Bus lane увеличен до 130 км;

* Запуск новых маршрутов 5 экспресс, 5 регулярных, 3 ночных и 1 кольцевой маршрут.

Ежедневно на улицы города выходят 1210 автобусов по 105 маршрутам.