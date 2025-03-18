Рекордные темпы роста показывает строительная отрасль РК

Объем ввода жилья в 2024 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 6,4 млн м2.

«Объем ввода жилья в 2024 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 6,4 миллиона квадратных метров, или на 51,4%, и достиг 19 миллионов. Всего же с 2019-го по 2024 год введено 97,8 миллиона квадратных метров жилья. Это позволило десяткам тысяч казахстанских семей приобрести свою недвижимость и повысить уровень жизни», — отмечено в статье главы правительства.