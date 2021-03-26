Реквизиция с подвохом

Где документы?

Надежда Дробот живет в сборно-щитовом доме № 30 по улице Байконурова. Зданию уже почти 70 лет. Его построили в качестве временного жилья. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Люди прожили здесь десятки лет, приватизировали квартиры, а недавно их строения признали аварийными и теперь собираются сносить. Специально для этого городской акимат 5 марта объявил режим ЧС техногенного характера.

– Я считаю, что наш дом находится в удовлетворительном состоянии, – говорит обеспокоенная жительница Жезказгана Надежда Дробот. – Да, ему требуется ремонт. Не мешает обновить фасад, крышу. Но внутри все нормально: стены ровные, трещин нет, углы никуда «не ушли». Простоит еще не один десяток лет! Да мы и не просим нас переселять.

Надежда недоумевает, как их дом могли признать аварийным? Ведь никаких экспертов ни она, ни соседи не видели. Техническое заключение жильцам не показывали, хотя они этого требовали и на собраниях, и в письмах в акимат. Ответы власти предос­тавляют, но в них не указано ни сроков проведения технического обследования, ни названия ­экспертной организации.

– И нам никаких документов не показывают! – возмущена жительница дома № 28 по улице Байконурова Мария Веберникова. – Мы жаловались и в акимат, и в прокуратуру... Не видели никакого акта технического осмотра. Все на словах. Даже в суд не можем подать, потому что у нас нет ни одной бумаги. Знаете, у меня складывается впечатление, что этих бумаг вообще нет!

У Марии в сборно-щитовом доме приватизированная двухкомнатная квартира. Женщина живет вместе с дочерью и выселяться не желает. Она не считает свое жилье настолько ветхим, чтобы оно грозило обрушением.

– Я съеду только в том случае, если мне предоставят или жилье, или достойную компенсацию, за которую смогу купить равноценную квартиру, – заявляет Мария. – Да, я не пенсио­нерка. Я молодая, мне 27 лет. Тем не менее не хочу влезать в ипотеку!

Реновация стала реквизицией

Аналогичного мнения придерживается большинство жителей 24 домов, которых будут расселять в нынешнем году. Почему именно 24? Так решили в акима­те Жезказгана. Здесь приняли програм­му по переселению жителей 149 аварийных и ветхих строе­ний в течение 2020–2025 годов. В жизнь ее воплощают поэтапно.

В прошлом году, например, в Жезказгане расселили 9 аварийных шлакоблочных и сборно-щитовых двухэтажек по улицам Байконурова, Шевченко и Пушкина.

Поначалу люди даже обрадовались. Ведь они годами ходили по инстанциям и просили переселить их из отслуживших свой срок бараков. Наконец их услышали, но все оказалось не так, как мечтали жезказганцы.

Жильцы аварийных домов рассчитывали, что акимат выдаст им равноценные по площади и цене квартиры в добротных домах. Тем более что об этом заявлял аким Жезказгана, теперь уже бывший, Кайрат Бегимов.

Он говорил о программе реновации, по которой люди смогут получить денежную компенсацию или квартиры в новостройках. Теперь же со сменой акима изменились условия переселения. Программа реновации превратилась в реквизицию. А по ней людям положена только компенсация – на жилье они рассчитывать не могут.

– Люди, которых в 2020 году переселяли из девяти домов, согласились на денежную компенсацию. Им обещали, что их квартиры оценят по рыночной стоимости аналогичного неаварийного жилья, – рассказывает житель Жезказгана Максим Симошенко. – А получилось, что квартиры оценили в копейки: двухкомнатные – в 3,5 миллиона и трехкомнатные – в 4,5 миллиона тенге. Деньги гражданам ­акимат перечислил в декабре, когда взлетели цены на недвижимость. В итоге те не смогли приобрести аналогичное по площади жилье. Одни, имея «трешку», купили однокомнатную. Другие взяли ипотеку, а первоначальным взносом стала компенсация. Третьи вообще остались жить в аварийных бараках, хотя по документам квартиры в них им уже не принадлежат.