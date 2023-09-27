Религиозного радикала задержал КНБ

В Комитете национальной безопасности РК сообщили о задержании жителя Западно-Казахстанской области при координации прокуратуры и содействии полиции, передает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным КНБ, он подозревается в распространении в социальных сетях агитационных материалов международных террористических организаций.

"Задержанный ранее уже был судим за террористическую деятельность. В ходе следственных действий по месту его проживания изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, добавили в КНБ.