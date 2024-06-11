Религиозного радикала задержали в Костанае

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Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области задержали 30-летнего местного жителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

«Придерживаясь радикальной религиозной идеологии, он распространял среди своего окружения и в соцсетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам», – рассказал исполняющий обязанности начальника управления Сабит Ибраемов.

Он также сообщил, что по данному факту начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый арестован и находится в СИЗО.

За пропаганду терроризма с использованием СМИ мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни - до 7 лет лишения свободы, отметили в полиции.