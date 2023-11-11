Ремонт на шахте имени Костенко займет 2-2,5 месяца – аким области

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

О ситуации на шахтах рассказал аким Карагандинской области, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Аким региона Ермаганбет Булекпаев встретился с журналистами и рассказал о ситуации на шахтах и оказанной материальной помощи семьям погибших горняков, сообщает официальный сайт акимата региона.

На сегодняшний день работают в полной мере четыре шахты компании. На "Казахстанской" продолжается ликвидация последствий пожара, на шахте имени им.Костенко идёт расследование аварии.

"По оценкам специалистов, для полного восстановления работы на Костенко потребуется ещё около 2-2,5 месяца. Речи о том, чтобы закрывать шахты, нет. Это однозначно, – заверил Ермаганбет Булекпаев.

Семьи погибших шахтёров получают всю необходимую помощь, добавил аким.

На сегодня 46 семей оформили документы единовременной выплаты на погребение из ЕНПФ, выплачено – 42, остальным выплаты продолжаются. Назначено государственное социальное пособие по случаю потери кормильца 20 семьям, имеющих несовершеннолетних детей и детей, обучающихся в вузах до 23 лет, из республиканского бюджета.

"Со стороны компании «АрселорМиттал Темиртау» уже выплачено 10 годовых заработных плат 41 семье. Погашены кредиты погибших шахтёров, их супруг, родителей, детей, – подчеркнул глава региона. – Также компания обязуется купить квартиры из расчёта не менее 18 кв. м полезной площади на каждого члена семьи".

Страховые выплаты и по оплате обучения детей в вузах до 23 лет начнут поступать с ноября.

Между тем в медучреждениях по-прежнему остаются 10 пострадавших шахтёров. Они под наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней и лёгкой степени тяжести.

#АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко

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