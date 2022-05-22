Репрессивный характер проверок бизнеса сохраняется в Казахстане – зампред НПП "Атамекен"

На встрече с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым бизнесмены озвучили проблемы защиты своих прав.



Речь, в частности, шла о снижении репрессивного характера проверок со стороны государственных органов, разграничении сферы гражданской и уголовной ответственности.

Бизнесмены также подняли воп­рос необходимости продления моратория на проведение проверок малого и микропредпринимательства. НПП «Атамекен» совместно с проектным офисом ведет работу по внедрению новой регуляторной политики. Будет пересмотрен весь спектр требований, отчетности, проверок со стороны госорганов. Результаты этой работы будут готовы к 1 января 2024 года, по­этому предприниматели и просят продлить мораторий еще на год.

Следует отметить, что, несмотря на действующий мораторий, согласно законодательству на некоторые виды проверок он не распространяется. Поэтому и остаются проблемные вопросы.

– Репрессивный характер проверок госорганов сохраняется, есть множество необоснованно возбужденных уголовных дел, проводимых процессуальных действий, – говорит заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нурлан Сакуов.

Так, по данным НПП «Атамекен», в 2021 году против предпринимателей было возбуждено 1 770 уголовных дел, за этот же период было прекращено более 400 уголовных дел. Получается, 26% уголовных дел были возбуждены необоснованно.

Для решения этой проблемы НПП совместно с Генпрокуратурой начали проводить анализ замеров состояния законности по уголовным делам.

Такой анализ предполагается проводить раз в квартал на уровне прокуроров области и раз в полгода обобщать итоги по стране на площадке Генеральной прокуратуры.

В результате, по мнению представителей бизнеса, количество нарушений со стороны контролирующих и правоохранительных органов должно резко сократиться.

Всего же с момента внедрения Административного процедурно-процессуального кодекса за последние два года удовлетворяемость исков бизнеса на действия госорганов значительно выросла. Из рассмотренных свыше 2 900 дел в пользу бизнеса вынесено более 50%.

Так, в 2021 году в «Атамекен» по линии защиты бизнеса поступило свыше 4 тыс. обращений, 40% из которых решены положительно.

По данным правовой статистики, примерно такое же количество обращений бизнеса поступают в гос­органы по обжалованию действий должностных лиц. В гражданских судах ежегодно рассматривают около 9 тыс. исков по оспариванию действий госорганов.

Обращения в НПП показывают, что чаще всего споры затрагивают сферу земельных отношений, закупок, налогов, строительства. В частности, наблюдаются не­обоснованные отказы акиматов в предоставлении земельных участков под нужды бизнеса.

По словам Нурлана Сакуова, «Атамекен» на встрече с Президентом предложил создать экосистему для защиты бизнеса, чтобы улучшить инвестиционный климат в Новом Казахстане.

Также предприниматели считают нужным предусмотреть особый порядок наложения ареста на имущество и изъятия вещественных доказательств по экономическим преступлениям. На их взгляд, необходимо разработать единый механизм возмещения убытков, причиненных бизнесу в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, включая упущенную выгоду и вред деловой репутации, а с другой стороны – усилить уголовную, имущественную ответственность за действия долж­ностных лиц, направленных на подрыв бизнеса.