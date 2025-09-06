Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов

Мажилис,Экология
84

Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию под председательством Едила Жанбыршина провёл выездное совещание по вопросам экологии в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: пресс-служба Мажилиса

По итогам встреч с населением депутатов Мажилиса в регионе был выявлен ряд острых экологических проблем. Многие из них копились десятилетиями. Для поиска их решения было проведено выездное совещание в Кызылординской области с участием руководства региона, руководителей промышленных предприятий, международных экспертов и представителей компаний-инвесторов из Китая.

Обращаясь к участникам заседания, Едил Жанбыршин подчеркнул, что в регионе накопилось множество экологических проблем, которые требуют безотлагательных действий. Одна из основных затрагивает Аральский регион. По словам главы комитета, актуальным остаётся вопрос озеленения осушённого дна Аральского моря. До конца года необходимо завершить посев саксаула на площади 1,1 млн га.

Вместе с тем, как отметил депутат, загрязнение водных ресурсов и окружающей среды требует системных решений на уровне как местных властей, так и республиканского законодательства.

– Глава государства поставил перед всей страной масштабные задачи в сфере экологии. Это достижение Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году, инициатива «Таза Қазақстан», которая объединяет всё общество вокруг идеи охраны природы. Реализация этих направлений требует действенных шагов от всех – депутатов, правительства, местных исполнительных властей, бизнеса, каждого казахстанца. Что мы видим на сегодня в регионе? Строительство канализационно-очистных сооружений в Кызылорде затягивается. Утверждённый в 2019 году проект подорожал в два раза, и по скорректированным расчётам его стоимость составляет 5,1 млрд тенге. Обеспокоенность вызывает также недостаток перерабатывающих мощностей. В области ощущается дефицит предприятий по переработке и повторному использованию промышленных сточных вод, мусора, – заявил Едил Жанбыршин.

Своего решения требует вопрос несанкционированных свалок. В регионе функционируют 145 полигонов твёрдых бытовых отходов, из которых лишь 7 имеют разрешительную документацию и соответствуют экологическим требованиям. Ещё одна проблема – загрязнение почвы золоотвалами. До сих пор не решён вопрос рекультивации земель, загрязнённых золоотвалами бывшей ТЭЦ-6.

По всем этим проблемам жители региона регулярно обращаются к депутатам. В этой связи было принято решение о проведении выездного совещания с участием зарубежных экспертов и компаний, имеющих наработки переработки отходов, очистки воды и другие экологические компетенции. Необходим запуск новых современных безотходных производств, повышающих уровень сохранения окружающей среды и работающих на экономику региона.

В свою очередь аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что Китайская Народная Республика является одним из крупнейших торговых партнеров региона. На сегодня рассматриваются возможности реализации 61 инвестиционного проекта с участием ведущих компаний КНР, в том числе производственного предприятия по производству медицинской продукции. Также, по его словам, есть заинтересованность в производстве ламината с учетом инвестиционного потенциала Кызылорды в сфере строительства. Все проекты планируются с учетом самых современных технологий, минимизирующих воздействие на окружающую среду.

В частности, в рамках мероприятия представители китайских компаний в сфере природной охраны и водоподготовки презентовали современные технологии по восстановлению окружающей среды, очистке воды, рециклингу промышленных отходов и производству строительных материалов из вторичных ресурсов. Они выразили готовность внедрять инновационные решения на казахстанских предприятиях, включая проекты по модернизации существующих производств и созданию новых мощностей на основе экологически чистых технологий.

На совещании обсудили также реализацию отдельных норм экологического законодательства, выработали предложения по его дальнейшему совершенствованию.

В заключение Едил Жанбыршин отметил, что необходима срочная разработка действенных мер с участием акима области, ответственных государственных органов и активным привлечением частного бизнеса и инвесторов. Профильный комитет возьмёт на контроль решение всех поднятых в ходе обсуждения вопросов.

Кроме того, в рамках выездного совещания депутаты посетили промышленные объекты, индустриальную зону «Өндіріс», очистные сооружения, а также ознакомились с ходом строительства электростанции на базе парогазовой установки.

#мажилис #регионы #проблемы #Кызылорда #экология

