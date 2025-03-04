«Решения затягиваются годами»: премьер – о недопустимости бюрократии на местах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства при рассмотрении вопроса финансирования реального сектора экономики премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что госорганы должны оперативно решать вопросы бизнеса, а не создавать преграды, сообщает Kazpravda.kz

«Мы видим примеры, когда перспективные инициативы замедляются из-за долгих согласований бюрократических барьеров или недостатка межведомственного взаимодействия. Недавно я проводил совещание по вопросам инвестиционного климата. На месте приняли решения, которые затягивались годами. Все госорганы должны работать по принципу «нулевой бюрократии», - заявил Олжас Бектенов.

Задача правительства - создать условия для быстрого и эффективного финансирования проектов без лишних проволочек, подчеркнул он.