«Решения затягиваются годами»: премьер – о недопустимости бюрократии на местах

Правительство
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Венера Баталова
корреспондент

Бектенов отметил, что перспективные инициативы замедляются из-за долгих согласований бюрократических барьеров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства при рассмотрении вопроса финансирования реального сектора экономики премьер-министр Олжас Бектенов  отметил, что госорганы должны оперативно решать вопросы бизнеса, а не создавать преграды, сообщает Kazpravda.kz

«Мы видим примеры, когда перспективные инициативы замедляются из-за долгих согласований бюрократических барьеров или недостатка межведомственного взаимодействия. Недавно я проводил совещание по вопросам инвестиционного климата. На месте приняли решения, которые затягивались годами. Все госорганы должны работать по принципу «нулевой бюрократии», - заявил Олжас Бектенов.

Задача правительства - создать условия для быстрого и эффективного финансирования проектов без лишних проволочек, подчеркнул он.

#госорганы #Бектенов #бюрократия

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