Республика должна полностью обеспечивать себя базовыми видами продовольствия

Сдать медицинские объекты в срок!

Но прежде участники заседания обсудили ход претворения в жизнь национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Об исполнении задач, поставленных Президентом по увеличению доступности и улучшению качества медицинской помощи на селе, доложила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По информации главы Минздрава, за минувший год в Казахстане построено 99 объектов первичной медико-санитарной помощи. На текущий год определен целевой показатель – 556 медицинских и фельдшерских пунктов, а также врачебных амбулаторий. Строительно-монтажные работы начаты на 322 объектах, завершены по трем, доложила Акмарал Альназарова.

При этом медицинским ведомством совместно с Министерством промышленности и строительства полностью завершена разработка и привязка всей проектно-сметной документации с получением заключений госэкспертизы.

Всего в рамках нацпроекта за весь период его реализации предусмотрено построить 655 объектов ПМСП. Также предполагается модернизация 32 цент­ральных районных больниц. Соответствующие работы ведутся на десяти объек­тах, завершен капитальный ремонт двух медицинских учреждений.

За два года на 152 объектах здравоохранения трудоустроено 656 медицинских специалистов. Общая потребность в кадрах в рамках нацпроекта составляла 1 100 вакансий.

В ходе заседания заслушаны также доклады акимов Карагандинской и Алматинской областей, области Жетысу. Отмечено отставание от графика и необходимость активизации строительства объектов ПМСП в сельских округах.

Наибольшее число лечебных учреждений до конца года должно быть построено в Карагандинской области. При этом из 78 запланированных строек работы начаты только на трети объектов. В Алматинской области в рамках программы из 38 объектов строительно-монтажные работы ведутся на 12. По остальным объявлены конкурсы государственных закупок. В области Жетысу лишь для 75% объектов заключены договоры строи­тельно-монтажных работ.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация национального проекта, который завершается в этом году, – одна из приоритетных задач Правительства.

Вопрос исполнения поручения Президента по строительству медицинских учреждений на сельских территориях рассматривался в феврале. За это время проведена большая работа: завершена госэкспертиза проектно-сметной документации всех проектов, определены подрядчики, начаты строительные работы.

– Акиматам требуется ужесточить ежедневный контроль над своевременным и качественным ходом строительства всех объектов. Обращаю внимание акимов Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и области Жетысу, – акцентировал внимание Олжас Бектенов. – Необходимо учитывать, что строительный сезон, особенно для северных регионов, скоро завершится. Все объекты должны быть сданы в установленные сроки и с хорошим качеством.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость продолжения работ по ремонту многопрофильных районных больниц и формированию перечня необходимого медицинского оборудования для надлежащего оснащения организаций здравоохранения.

Глава Правительства отметил, что на реализацию нацпроекта выделено 60,3 млрд тенге, свыше 21 млрд из которых регионы уже получили.

Финансирование оставшихся объектов прорабатывается дополнительно. Для ускорения решения данного вопроса профильным ведомствам дано соответствующее поручение. Перед Министерством здравоохранения поставлена задача по обеспечению мониторинга с регулярным выездом представителей заказчика на объекты до их завершения.

Льготные финансы для аграриев

О работе по увеличению производства аграрной продукции доложили профильный министр и акимы ряда областей. Рассмотрено исполнение регио­нами мероприятий «дорожной карты», осуществляемой в целях достижения поставленной Президентом задачи по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза в течение пяти лет.

По данным Минсельхоза, за первое полугодие объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,4% и составил 1,6 трлн тенге. Индекс физического объема продукции животноводства достиг 103,5%, ИФО растениеводства – 103%.

– Планируемый показатель на уровне 11,6% намечено обеспечить во втором полугодии после завершения уборочных работ, – заверил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Общая посевная площадь в нынешнем году составила 23,8 млн га. В соответствии с поручением Главы государства планы по диверсификации посевных площадей в целом выполнены. Клин пшеницы сокращен на 450,3 тыс. га, в то же время посевы масличных культур увеличены на 608 тыс. га, сахарной свек­лы – на 9,4 тыс. га.

Снижена площадь возделывания водоемких культур – риса и хлопчатника. Качественная подготовка к проведению сева при благоприятных погодных условиях лета позволяет рассчитывать на хороший урожай.

– Правительством решены все вопросы финансового и материально-техничес­кого обеспечения посевной кампании. Впервые объем льготного кредитования весенне-полевых работ доведен до 580 миллиардов тенге под «чистые» 5% годовых. В предыдущие годы этот объем не превышал 180 миллиардов тенге, – сообщил глава Минсельхоза.

На сегодняшний день освоено 406 млрд тенге, областным акиматам необходимо скорейшим образом распорядиться оставшимися средствами.

Расширены каналы предоставления льготного финансирования сельхозпроиз­водителям через Аграрную кредитную корпорацию за счет фондирования СПК. Но активно работу в этом направлении ведут только в Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

– Остальные же регионы неохотно рассматривают данный вопрос либо вовсе отказываются от реализации инициативы Правительства, – посетовал министр.

В целях снижения коррупционных рисков проведена большая работа по совершенствованию системы субсидирования, отчитался глава аграрного ведомства. Внедрен механизм прямого субсидирования ставок вознаграждения финансовых институтов под «чистые» 5% годовых. Запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства. Действует механизм авансового субсидирования отечественных удобрений. Норма субсидий в рамках этого механизма увеличена с 50 до 60%.

– По поручению Главы государства перед нами совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации стоит задача по увеличению площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий до 150 тысяч гектаров в год. Фактические массивы орошения на сегодня составляют 56,3 тысячи гектаров, или 37,3%.

Министерством проведена работа по увеличению субсидирования затрат при приобретении водосберегающих технологий за счет средств местного бюджета. Но практически во всех областях остаются риски неисполнения данного индикатора, поэтому акиматам необходимо форсировать работу в данном направлении, – обратил внимание глав регионов Айдарбек Сапаров.

– Важным направлением нашей работы является качественное и своевременное исполнение Дорожной карты по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза на 2024–2028 годы. План этого года по увеличению валовой продукции отрасли – 111%. По итогам шести месяцев рост составил 103%. При этом эффект от производства растениеводческой продукции мы увидим осенью, – отметил в свою очередь Олжас Бектенов.

Глава Правительства подчеркнул, что по поручению Президента страны созданы все необходимые условия для развития отрасли. Казахстан должен полностью обеспечивать себя всеми основными продуктами питания и экспортировать их.

– Правительство выделит для этого все необходимые ресурсы. Развитие сельского хозяйства – одна из главных задач, которая находится под особым контро­лем, – сказал Премьер-министр, поручив Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей принять исчерпывающие меры для достижения индикаторов «дорожной карты».

Отмечены положительные результаты по ее исполнению в Кызылординской области. В регионе перевыполнен индикатор по сокращению посевных площадей риса и внедрению водосберегающих технологий. А по внесению минеральных удобрений область выполнила план на 100%.

В целях поддержки отрасли для аграриев в этом году максимально расширены каналы финансирования, в том числе за счет привлечения социально-предпринимательских корпораций. Внедрено прямое субсидирование финансовых институтов и гарантирование займов субъектов агропромышленного комплекса.

Глава Правительства отметил, что охват аграриев льготным финансированием необходимо довести до 100%, в том числе через социально-предпринимательские корпорации.

Значительные средства были выделены на весенне-полевые работы и лизинг сельхозтехники. Принятые меры позволили труженикам полей провести все необходимые агротехнические мероприятия в полном объеме. При этом доля используемых ими элитных семян выросла с 7,1 до 9%.

По итогам шести месяцев в сельскохозяйственную отрасль привлечено 410 млрд тенге инвестиций. Запланированный объем на текущий год составляет 1,7 трлн тенге. Глава Правительства подчеркнул необходимость качественного мониторинга и контроля над реализацией приоритетных инвестпроектов.

Если за весь 2023 год было внесено 679 тыс. тонн удобрений, то только за полугодие фермерами приобретено 1,1 млн тонн. Олжас Бектенов подчеркнул, что необходимо довести ежегодный уровень применения минеральных удобрений до 1,5 млн тонн.

Первостепенное значение для будущего урожая имеет принятие своевременных мер по борьбе со стадной саранчой, отметил Премьер-министр. Для этого из республиканского бюджета предусмотрено ассигновать 4,2 млрд тенге. Дополнительно из резерва Правительства также выделено 3,9 млрд тенге.

При проведении химической обработки задействовано более 400 единиц специальной техники. На сегодня в большинстве регионов завершены защитные мероприятия. В результате большой работы не допущено массового распространения саранчи.

В рамках подготовки к уборочному периоду акиматам областей до начала всех работ поручено обеспечить полную готовность хлебоприемных предприятий к приемке зерна нового урожая и организовать бесперебойную работу ХПП.