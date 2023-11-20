Ресурс для будущих рекордов

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Раушан Утеулина

Пятый по счету интеллектуальный класс-конструктор открыли в одной из сельских школ Акмолинской области.

фото пресс-службы управления образования

Доброму событию радовались дети, родители и учителя общеобразовательной школы села Шагалалы Зерендинского райо­на, ведь у проекта, инициируемого и развиваемого известным человеком, далеко идущие планы. И этот человек – четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, официальный амбассадор Минис­терства туризма и спорта РК, член АНК, внештатный советник акима Акмолинской области по вопросам физической культуры и спорта Сергей Цырульников. В планах не только привлечение сельского населения к настольным интеллектуальным играм – шахматам, шашкам, тоғызқұмалақ, но и обеспечение досуга детям и взрослым. Это и хороший ресурс для социализации людей с инвалидностью, для которых в сельской местности, как известно, создано не так много возможностей.

На открытии нового класса прозвучало немало слов благодарности в адрес инициаторов нужного проекта.

– Мы уверены, что наша новая интеллектуально-спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков, а для кого-то, быть может, и первым шагом к олимпийским медалям, – говорили учителя.

Интеллектуальный класс-конструктор в школе села Шагалалы открылся на сей раз при поддерж­ке национальной лотереи «Сәтті жұлдыз». Напомним, Акмолинская область стала первым регио­ном, где начат республиканский пилотный проект. На сегодня это пятый класс, открывшийся в сельских школах нескольких районов области. Действуют они уже на радость детям и взрослым в селах Акмол, Кажымукан Целиноградского района, а также Шортанды и Егиндыколь.

Как отметил на встрече Сергей Цырульников, до конца 2024 года они планируют открыть по 10 подобных классов в каждом регио­не страны. А по завершении этой большой работы – провести рес­публиканский чемпионат. Наградой команде победителей станет путевка по самым красивым и исторически значимым местам Казахстана.

#село #школа #открытие #Шагалалы #класс-конструктор

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