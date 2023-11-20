Ресурс для будущих рекордов Статьи 20 ноября 2023 г. 1:00 0 Раушан Утеулина Пятый по счету интеллектуальный класс-конструктор открыли в одной из сельских школ Акмолинской области. фото пресс-службы управления образования Доброму событию радовались дети, родители и учителя общеобразовательной школы села Шагалалы Зерендинского района, ведь у проекта, инициируемого и развиваемого известным человеком, далеко идущие планы. И этот человек – четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, официальный амбассадор Министерства туризма и спорта РК, член АНК, внештатный советник акима Акмолинской области по вопросам физической культуры и спорта Сергей Цырульников. В планах не только привлечение сельского населения к настольным интеллектуальным играм – шахматам, шашкам, тоғызқұмалақ, но и обеспечение досуга детям и взрослым. Это и хороший ресурс для социализации людей с инвалидностью, для которых в сельской местности, как известно, создано не так много возможностей. На открытии нового класса прозвучало немало слов благодарности в адрес инициаторов нужного проекта. – Мы уверены, что наша новая интеллектуально-спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков, а для кого-то, быть может, и первым шагом к олимпийским медалям, – говорили учителя. Интеллектуальный класс-конструктор в школе села Шагалалы открылся на сей раз при поддержке национальной лотереи «Сәтті жұлдыз». Напомним, Акмолинская область стала первым регионом, где начат республиканский пилотный проект. На сегодня это пятый класс, открывшийся в сельских школах нескольких районов области. Действуют они уже на радость детям и взрослым в селах Акмол, Кажымукан Целиноградского района, а также Шортанды и Егиндыколь. Как отметил на встрече Сергей Цырульников, до конца 2024 года они планируют открыть по 10 подобных классов в каждом регионе страны. А по завершении этой большой работы – провести республиканский чемпионат. Наградой команде победителей станет путевка по самым красивым и исторически значимым местам Казахстана. #село #школа #открытие #Шагалалы #класс-конструктор