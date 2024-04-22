Сель накрыл авто с семьей в Кыргызстане

Режим ЧС введен в Ошской области Кыргызстана. Меры приняты в связи со сходом селей в населенных пунктах региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kabar.kg

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В результате схода селя на 41-м километре трассы Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу погиб мужчина. Грязевой поток накрыл авто, в котором ехала семья из четырех человек. Местные жители успели спасти двух женщин и ребенка. Мужчину унес сель. Спасатели нашли его тело и передали родственникам.

Глава региона Эльчибек Джантаев накануне в 21.00 провел собрание штаба, на котором было принято решение о введении режима ЧС.