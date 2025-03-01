Режиссёров, сценаристов и аниматоров будет готовить Нью-Йоркская киноакадемия в Каскелене

Кино
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Выпускники смогут продолжить обучение в Нью-Йорке или Лос-Анжелесе, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования РК

В Казахстане начал работу филиал New York Film Academy (NYFA). Он стал третьим кампусом NYFA за пределами США и первым творческим университетом мирового уровня, открывшимся в Казахстане.

Онлайн-церемония подписания соглашения о старте деятельности состоялась 1 марта на площадке Energo University при участии министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек и президента New York Film Academy Майкла Янга.

Обучение в филиале всемирно известной академии начнется 29 сентября этого года в современном кампусе на территории Парка креативных индустрий Energo University в городе Каскелен близ Алматы.

Преподавание в филиале будет вестись очно профессиональными лекторами NYFA, которые специально приезжают из США, по пяти направлениям в рамках годичной и краткосрочных программ обучения: «Кино» (Filmmaking); «Продюсирование» (Producing); «Сценарное дело» (Screenwriting); «Анимация и визуальные эффекты» (3D animation & VFX); «Разработка игр» (Game design).

В первый набор Академии планируется принять до 200 студентов из Казахстана и соседних стран региона (Китай, Индия, Россия и др.). По окончании учебы выпускники получат дипломы американского университета и возможность продолжить обучение в Нью-Йорке или Лос-Анжелесе.

Для получения дополнительной информации можно обращаться в приемную комиссию вуза по телефону: +77076006493, а также официальному представителю NYFA в Алматы: +77019990321.

#кино #киноиндустрия #New York Film Academy

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