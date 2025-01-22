«Резиновую квартиру» выявили в Петропавловске
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В ходе проверки в ЗКО сотрудники миграционной полиции нашли квартиру, в которой были прописаны 95 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В Западно-Казахстанской области сотрудники миграционной полиции выявили серьезные нарушения в сфере регистрации граждан.
В одной из квартир в городе Уральск были зарегистрированы 95 человек, которые фактически не проживают по данному адресу. В отношении владельца квартиры были приняты административные меры.
В полиции напомнили о том, что за такие действия есть адмответственность.
В 2024 году по стране было установлено 1 348 резиновых квартир, где было зарегистрировано порядка 36 тысяч человек.