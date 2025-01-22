«Резиновую квартиру» выявили в Петропавловске

В ходе проверки в ЗКО сотрудники миграционной полиции нашли квартиру, в которой были прописаны 95 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Западно-Казахстанской области сотрудники миграционной полиции выявили серьезные нарушения в сфере регистрации граждан.

В одной из квартир в городе Уральск были зарегистрированы 95 человек, которые фактически не проживают по данному адресу. В отношении владельца квартиры были приняты административные меры.

В полиции напомнили о том, что за такие действия есть адмответственность.

В 2024 году по стране было установлено 1 348 резиновых квартир, где было зарегистрировано порядка 36 тысяч человек.