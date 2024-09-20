«Резиновые квартиры»: МВД напомнило о незаконности фиктивной регистрации
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В целом по стране было установлено 1 348 резиновых квартир, сообщает Kazpravda.kz
На брифинге в СЦК председатель комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков отметил, что наибольшее количество фиктивных регистраций граждан Казахстана и иностранцев установлено в трех городах республиканского значения.
«В целом по стране было установлено 1 348 резиновых квартир, где было зарегистрировано порядка 36 тысяч человек. За факты проживания без регистрации к административной ответственности привлечено более 200 тыс. человек. Благодаря принятым мерам количество «резиновых» квартир снижается», – сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.
При этом представитель МВД напомнил о незаконности фиктивной регистрации – за это предусматривается административная, а также возможна уголовная ответственность.