«Резиновые квартиры»: МВД напомнило о незаконности фиктивной регистрации

На брифинге в СЦК председатель комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков отметил, что наибольшее количество фиктивных регистраций граждан Казахстана и иностранцев установлено в трех городах республиканского значения.

«В целом по стране было установлено 1 348 резиновых квартир, где было зарегистрировано порядка 36 тысяч человек. За факты проживания без регистрации к административной ответственности привлечено более 200 тыс. человек. Благодаря принятым мерам количество «резиновых» квартир снижается»,

сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.