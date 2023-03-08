– Решение за меня принимала скорее тетя – многократная чемпионка Казахстана и международных соревнований. Вначале готовила морально, а в 14 лет надела на меня парашют, и все: «Давай прыгать!» – вспоминает Римма.

Говорят, что первый прыжок никогда не забывается и несет огромный спектр эмоций. Но так бывает не у всех: кому-то запоминается далеко не первый, а кому-то становится страшно на десятый… Наша героиня призналась: ее первые прыжки проходили абсолютно неосознанно.

– Первый, второй, третий… Наверное, в 14 лет я еще психологически не была готова всерь­ез заниматься парашютным спортом. То хотелось, то нет... Но не бросила, продолжила, а потом полюбилось, втянулась: теперь без неба тяжеловато проводить будни, – рассказывает парашютистка. – Первый-второй десяток прыжков были обязанностью оправдать возложенные на меня надежды тети. А вот уже на треть­ем десятке действительно пришло осознание, причем не на борту, а уже в падении, после того как раскрылся купол парашюта: какая красивая Земля, как я красиво лечу, какие облака вокруг... Наверное, с того момента и решила окончательно для себя, что буду продолжать заниматься.

В 19 лет Римма стала военнослужащей и по-прежнему от прыжков получает большое удовольствие, несмотря на перегрузки и основательную подготовку – ведь на укладку парашюта и снаряжения нужно потратить время, а после – надеть все на себя. К слову, здесь нужна не только выносливость, но и сила: вес учебно-тренировочного парашюта Д-1-5У – больше 20 кг. Спортивные системы весят по 15 кг и меньше.

– С Д-1-5У мне пришлось прыгать довольно долго – порядка 70 раз. Для моей комплекции, еще и в 15–16 лет, тяжеловато. Меня даже не видно было, говорили: «Парашют на ножках идет». Со спортивными системами стало значительно легче. По ощущениям это как пересесть с КамАЗа на спорткар. Вообще, знаете, мысль о самом прыжке сглаживает все. Не замечаю, как проходит время подготовки, даже служебный долг как бы выполняю заодно, ведь на первом плане – удовольствие от прыжка, – смеется Римма.

При выполнении заданий учитывается не только опыт, но и метеоусловия: атмосферное давление на аэродроме, скорость ветра у земли, совершается ли прыжок на открытой местности или между зданиями...

А еще, поведала нам героиня, с вертолета прыжки выполняются спокойнее, потому что тело сразу падает вниз и ему ничто не препятствует, так как воздушные потоки начинаются только через какой-то промежуток.

Если же «отделяться» от самолета, тело тут же подхватывает поток, и благодаря этому можно сразу выполнять задание вне зависимости от вида парашютного спорта. Главное – следовать традиции и ни в коем случае не шить перед прыжком. Это считается плохой приметой, которую парашютисты называют «зашивать прыжки»: обязательно либо погода испортится, либо еще что-то помешает и нарушит плавно текущую прыжковую смену.

Бывают, кстати, соревнования по купольной, групповой акробатике, но Римма в основном участ­вовала в классическом виде парашютного спорта – прыжках на точность приземления.

– То есть на земле есть маленькая точка, и с высоты парашютист должен пяточкой попасть в этот «пятачок». Тут больше работает сдержанность самого спортс­мена, потому что необходимы спокойствие и верный настрой. В акробатике на воздушном потоке парашютист выполняет движения – сальто, перевороты, повороты влево-вправо. Пробовала себя и в групповой акробатике, но толком попрыгать не удалось, так как женская команда распалась очень давно, – объясняет младший сержант.

Спортивная карьера Риммы пошла в гору с 2013-го: девушка долго не могла попасть в женскую сборную Казахстана и как раз в тот год после победы на чемпионате РК ее заметили и позвали в команду.

Далее началась подготовка к чемпионату мира по парашютному спорту среди военнослужащих (CISM) в Китае, с которого Римма привезла серебряную медаль в личном первенстве. Вернувшись на службу из дек­ретного отпуска, продолжила участвовать в республиканских чемпионатах, откуда привозила и «золото», и «серебро», и «бронзу», никогда не приезжала с «пустой шеей». Вообще, наша казахстанская команда по парашютному спорту – пятикратный абсолютный чемпион Азии и Океании, и никто наш рекорд до сих пор не побил.

Кстати, дома Римма не единственная парашютистка. Ее суп­руг – старший офицер нап­равления управления боевой подготовки Управления командующего Военно-воздушными силами, начальник поисково-спасательной парашютно-десантной службы подполковник Азамат Абдраимов. Познакомились они на службе в 2007 году, а в 2011-м поженились.

– Первый раз я ее заметил, когда еще курсантом Военного института Сил воздушной обороны приезжал на соревнования, а Римма, тогда 15-летняя девчонка, только пришла в спортивную парашютную коман­ду СВО. Позже, наверное, судьба так распорядилась, после выпуска я попал в ту же спортивно-парашютную коман­ду СВО. Римме было уже лет 20. По работе прыгали вмес­те, сидели в одном кабинете, сдружились, да и приглянулись друг другу, проснулись чувства, и вспыхнул у нас служебный роман, – рассказывает мастер спорта международного класса Азамат Абдраимов, на счету которого свыше 3 500 прыжков. – Как-то, сидя в кабинете, в шутку ей говорю: «Выходи за меня замуж». А она мне: «Зачем это?» В итоге в браке мы уже 13 лет. На работе я у руля, дома – она. Армия и парашютный спорт нас связали.

Сейчас у супругов-парашютис­тов четверо детей: два мальчика и две девочки. Они вместе высту­пали на республиканских и международных соревнованиях и зачастую прыгают вместе, что, как покажется читателю, весьма романтично. А вот сами герои говорят: отнюдь, только больше волнения.

– Мы друг друга поддерживаем. Он, конечно, больше: Азамат – мой хороший фундамент и «тягач». Да, прыгали вместе, но не так, как в фильмах, чтобы прямо за руки держась. Ведь здесь действительно уже не до романтики, да и через столько лет совместной жизни. Ощущение одно – страх. Одно дело – бояться за себя, когда ты все снаряжение проверила, а другое – если рядом летит твой самый близкий человек. Каждую прыжковую смену думаешь не только о служебном долге, но и о семье, – объясняет Римма.

Так что, как выразился муж Риммы, прыжки с парашютом не мешают строить личную жизнь. Здесь не только любовь к полету просыпается, но и к ближнему. А к женщине в армии, признается Римма, вообще большое уважение со стороны мужчин-сослуживцев: всегда поддерживают, двери открывают, с праздником обязательно поздравляют.

– В преддверии 8 Марта пожелаю девчатам не бояться идти служить. Здесь никто не ущемляет права женщин, наоборот, во всем помогают. И в парашютный вид спорта приглашаю девушек, потому что у нас большая нехватка, – призывает Римма Рамазанова.

После теплой беседы с этой чудесной женщиной как-то даже легко стало. Будто сама полетала. И еще больше укрепилась в своей мечте все-таки прыгнуть с парашютом.