Римма Рамазанова – не только мастер спорта международного класса по парашютному спорту, многократный призер всевозможных чемпионатов, но еще и прекрасная мама четверых детей
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Наталия Хомс
Сегодня Римма в звании младшего сержанта служит укладчиком парашютов на складе парашютного имущества отдела поисково-спасательной и парашютно-десантной службы в столичной воинской части 19132. За ее на вид хрупкими плечами уже свыше полутора тысяч прыжков, а вот пришла она в парашютный спорт еще будучи совсем юной – в 14-летнем возрасте.