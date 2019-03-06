​Риски уменьшились

Главным фактором, повлиявшим на решение регулятора, стало снижение годовой инфляции. В январе и феврале 2019 года она сократилась до 5,2 и 4,8% соответственно, формируясь в середине целевого коридора. Тем не менее Нацбанк констатирует, что характер ее замедления является неустойчивым. Это выражается в разнонаправленной динамике основных составляющих индекса потребительских цен.

Заметно ускорилась инфляция продовольственных товаров (с 5,1% в декабре 2018-го до 6,6% в феврале 2019-го), причем прак­тически по всем товарным позициям, за исключением плодоовощной продукции. Снижение цен на платные услуги в первые 2 месяца года (на 0,2 и 1,3% соответственно) было обусловлено усилением административных мер по понижению тарифов на услуги естественных монополий.

Это в итоге привело к снижению годового изменения сервисной сос­тавляющей индекса потребительских цен с 4,5 до 1,3% с начала года. Инфляция непродовольственных товаров продолжает замедляться, в феврале она достигла 6,2% в годовом выражении.

Инфляционные ожидания после всплеска осенью 2018 года постепенно снижаются. В январе значение ожидаемой через 12 месяцев инфляции снизилось до 4,7%, что является минимальным значением с момента ведения опроса. Доля респондентов, ожидающих ускорения инфляции, снизилась до 17,2% по сравнению с историческим максимумом в 28,2% в октябре предыдущего года, а доля ожидающих замедления инфляции, напротив, составила максимальное значение за последний год – 27,4%.

Против инфляции работает фактор замедления экономической активности. Краткосрочный экономический индикатор в январе 2019 года составил 2,9% в годовом выражении в сравнении с 4,7% по итогам 2018-го. Положительный вклад в рост внесли горнодобывающая промышленность (6,8%), транспорт (3,7%), торговля (7,5%), сельское хозяйство (3,5%).

Между тем наблюдается увеличение потребления домашних хозяйств, подкрепленное ростом реальных денежных доходов населения (рост в декабре 2018-го на 3,2% в годовом выражении), а также оживлением потребительского кредитования (в январе рост на 14% в годовом выражении). В текущем году ожидается усиление тенденции роста потребительского спроса за счет фискальных стимулов. Тем не менее эффект на инфляцию не оценивается высоким и не требует немедленного реагирования со стороны денежно-кредитной политики.

«Опасения касательно значительного ухудшения внешней ситуации, которые принимались во внимание при предыдущем рассмотрении уровня базовой ставки в январе текущего года, по итогам февраля не оправдались, и вероятность реализации рисков снизилась», – сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

Так, цена нефти марки Brent формируется выше 65 долларов за баррель по сравнению с уровнем ниже 55 долларов за баррель во второй половине декабря 2018 года. Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в январе снизился на 2,2% в годовом выражении, несмотря на повышение индексов мировых цен на молочную продукцию и зерновые.

Тем не менее Нацбанк констатирует, что проинфляционные риски со стороны отдельных внешних факторов продолжают сохраняться. К примеру, инфляция в странах – основных торговых партнерах Казахстана демонстрирует разнонаправленные тенденции. В январе годовая инфляция в России ускорилась до 5%, тогда как в Китае и Евросоюзе она замедлилась до 1,7 и до 1,5% соответственно.

«Благодаря принятому решению денежно-кредитные условия остаются нейтральными. Реальные рыночные процентные ставки находятся на уровне, достаточном для достижения целевого ориентира по инфляции и одновременно способствующем поддержанию темпов роста экономики на потенциальных уровнях. В случае отсутствия шоков годовая инфляция продолжит формироваться вдоль уровня верхней границы целевого коридора 4–6% на 2019 год», – информирует регулятор.