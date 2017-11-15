​Роботы: почти как люди

Рука об руку с «цифрой»

«Они совсем как люди!» – все чаще восклицают представители Homo sapiens при виде высокотехнологичных роботов, которые теперь уже не просто умеют говорить, но и рассуждают, спорят и даже выражают эмоции. Создание искусственных электронных «живых» существ достигло такого уровня, что этим творениям приписывают человеческие качества и даже наделяют правами. Не так давно, к примеру, в Саудовской Аравии впервые в истории человечества роботу Софии предоставили гражданство.

Причем София – человекоподобный робот, созданный компанией Hanson Robotics, – сама объявила о получении гражданства 25 октября 2017 года во время панельной дискуссии на конференции Future Investment Initiative в Сау­довской Аравии.

– Я очень горда честью занять уникальное положение. Тот факт, что я стала первым роботом в мире, который получил гражданство, – историческое событие, – заявила она.

При этом о Софии по умолчанию говорят как о женщине, то есть за механическим существом признали самоопределение по половому признаку. Хотя детали гражданства робота пока не обсуждались, и остается неясным, получит ли она те же права, что и обычные граждане страны, или же Саудовская Аравия разработает особую систему правил, касающихся роботов. Но новая гражданка страны уже объявила: она, дескать, «хочет выст­роить доверительные отношения с людьми».

Рассказывая о дискуссии с участием робота, СМИ писали о том, что София желает выражать эмоции, чтобы люди, с которыми она будет работать, лучше ее понимали и комфортнее себя чувствовали. При этом она якобы «уклонялась от вопросов, касающихся самосознания роботов, и вместо этого пыталась шутить над заявлениями знаменитого миллиардера – изобретателя Илона Маска о том, что искусственный интеллект представляет собой фундаментальную угрозу для человеческой цивилизации».

Как бы ни относились футурологи к развитию искусственного интеллекта и быстрому росту объема цифрового пространства в нашей жизни, эти явления уже стали реальностью. Страны, которые не уделяют должного внимания Интернету, «цифре» и новым технологиям в сфере коммуникаций, рискуют остаться за бортом большого и быстрого корабля глобального технического развития.

В Казахстане также создаются свои правила взаимодействия с виртуальной составляющей. В стране разработана Государственная программа «Цифровой Казахстан», которая предусматривает «прогрессивное развитие цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и нации, улучшения качества жизни населения». Проще говоря, в республике разрабатываются и используются современные цифровые платформы, делается все для того, чтобы новые технологии приносили пользу: упрощали населению и бизнесу доступ к государственным услугам, ускоряли обмен информацией. Плюс ко всему хорошо продуманная цифровая среда создает новые возможности и форматы для ведения бизнеса, позволяет интегрировать лучшие из существующих цифровых продуктов и создавать новые.

Казахстанская госпрограмма по формированию и регулированию виртуального пространства включает в себя четыре компонента. Первый из них – «цифровой Шелковый путь» – предусматривает развитие надежной, доступной, высокоскоростной и защищенной цифровой инфраструктуры. Образно говоря, в хитро­сплетении путей и дорожных развязок Всемирной паутины Казахстан прокладывает свое скоростное шоссе, связывающее Европу и Азию. И здесь задача – создать широкую дорогу с надеж­ным покрытием, безопасную, с четкими правилами движения и развитым придорожным сервисом.

Тесно связано с первым второе направление программы – развитие креативного общест­ва. Дейст­вительно, создание и сущест­вование высокотехнологичной цифровой экосистемы невозможны без передовых идей профессионалов с набором уникальных компетенций и навыков. А для того чтобы эта среда приносила реальную пользу, пользователи должны обладать цифровой грамотностью.

Ну и поскольку виртуальное пространство формируется для определенной страны, очевидно, необходимыми становятся цифровые преобразования в отраслях экономики – это третье направление госпрограммы. Для подключения всех сфер деятельности общества и государства к виртуальному пространству уже проводится повсеместное внедрение цифровых технологий.

Развитием третьего направления становится четвертое – переход на проактивное государство. Поскольку проактивность означает самостоятельный выбор модели действия на будущее, а не просто реакцию на воздействия извне, в Казахстане предполагает­ся постоянное усовершенствование системы электронного и мобильного правительства, оптимизация сферы предоставления государственных услуг с учетом мировых трендов.

Итоги «Цифрового Казахстана», по расчетам разработчиков, к 2021 году в числовых данных будут выглядеть следующим образом: доля пользователей Интернета – 81% населения, уровень цифровой грамотности населения – 81,5%, рост производительности труда в ИКТ – 5,9%, численность занятого населения в отрасли – 110 тыс. человек, доля государственных услуг, полученных в электронном виде, от общего объема государственных услуг – 80%.

Для обычного обывателя это в первую очередь означает, что он с вероятностью 81% будет интернет-обывателем, комфорт­но чувст­вующим себя среди порталов, сайтов и социальных сетей. Он сможет сам получить в электронном виде, не выходя из дома, 8 из 10 нужных ему справок.

Реальность, которой нужны правила

Государственные программы формируются на основе существую­щих базовых данных, расчетов и прогнозов, мировых трендов и еще множества показателей. И, как правило, такие программы охватывают 10–20 лет. Футурологи в этом случае обладают большей свободой и могут предсказывать развитие цивилизации на столетия вперед. Иногда они опираются на научные выкладки, а иногда, казалось бы, ни на что не опираясь, выдают удивительно точные прогнозы.

Большой резонанс в свое время вызвал прогноз Джона Элфрита Уоткинса – американского инженера-строителя, работавшего на железной дороге. Еще в 1900 году он написал развлекательную статью для дамского журнала Ladies’ Home Journal, где порассуждал о том, что может произойти в мире через 100 лет.

Редактор исторического отдела Saturday Evening Post (который выпускался тем же издательством, что и Ladies’ Home Journal) Джефф Нилссон заметил старую статью и решил опубликовать ее спустя 112 лет (в 2012 году). Некоторые предсказания оказались поразительно точными.

Например, Уоткинс предположил, что через 100 лет «фотоснимки будут передаваться по телеграфу на любые расстояния. Если (…) произойдет сражение, наиболее яркие его моменты попадут в газеты уже через час. И фотографии будут передавать настоящие цвета».

Здесь нужно учесть, что во времена Уоткинса снимок, сделанный, например, в Китае, добирался бы до редакции в США не менее недели. Но автор развлекательной статьи практичес­ки предсказал цифровую фото­графию и Интернет. А другое его предположение о будущем довольно точно описывает мобильную связь: «Беспроводные телефонные и телеграфные сети опутают мир. Любой муж сможет позвонить из центра Атлантичес­кого океана своей жене в спальню в Чикаго. Нам будет так же просто позвонить в Китай, как теперь позвонить из Нью-Йорка в Бруклин».

А еще там были «готовые к упот­реблению блюда, которые будут поставляться из заведений, подобных современным бакалеям» или «овощи, которые будут выращиваться гораздо быстрее при помощи сильного электрического света, заменяющего солнечный».

Если для 1900 года такой рассказ казался чем-то из разряда фантастики, то сегодня цифровые фото, беспроводная связь, как и фастфуд с доставкой или теплицы, – нормальная окружающая нас реальность, которая никого не удивляет.

В конце прошлого века много фантастических фильмов снимали об искусственном интеллекте и об «оживших» роботах. Всем знаком жуткий Терминатор и старательные помощники C3PO и R2D2 из «Звездных войн». Примеров множество. Что ж, искусственный интеллект сегодня уже стал реальностью, пусть пока еще не такой привычной, как мобильная связь.

Не так давно международные СМИ сообщили, что искусственный интеллект одолел человека и в воздушном бою. Конечно, сражение было виртуальным, на высококлассном тренажере-имитаторе. Но за штурвалом одного из летательных аппаратов сидел реальный пилот, полковник ВВС США в отставке Джин Ли. А второй аппарат обслуживал искусственный интеллект для управления истребителями ALPHA, разработанный Университетом Цинциннати совместно с промышленными компаниями и ВВС США.

При этом Джин Ли считался настоящим мастером воздушного боя, он окончил Школу по отработке боевого применения истребителей. Но в ходе виртуаль­ной схватки пилоту ни разу не удалось сбить летательный аппарат противника, в то время как ALPHA сбил опытного пилота несколько раз.

– Из тех искусственных интеллектов, что я видел, ALPHA демонстрирует самую быструю реакцию. Он мощный и надежный, – отозвался летчик-ас о своем искусственно-интеллектуальном противнике.

Теперь ALPHA будет виртуальным инструктором для тренировки пилотов истребителей.

О ценности разработки новых форм искусственного разума говорят сегодня многие ученые и исследователи. В сентябре текущего года известный футуролог, директор компании Google по инженерным вопросам Рэй Курцвейл выступил с очередным прогнозом, в котором доказывал, что человечество спасет искусственный разум. Он, в частности, заявил, что уже через пять лет появятся законы, регулирующие права и обязанности роботов, а также их отношения с людьми. К 2030 году большинство болезней исчезнет, поскольку их лечением займутся сверхэффективные нанороботы, а к 2040 году человек научится программировать клетки для лечения болезней. Новые ткани и органы станут повсеместно выращивать с помощью 3D-прин­теров. То есть человечество встанет на путь к бессмертию.

К 2050 году, по мнению Рэя Курцвейла, наступит технологическая сингулярность, то есть такой момент, когда искусственный интеллект станет в миллиард раз превосходить биологические возможности человеческого мозга. Считается, что предсказания хода истории после этого момента потеряют всякий смысл, посколь­ку история будет твориться сверх­разумом.

Но появление все более мощных форм искусственного интеллекта становится «палкой о двух концах». Уже сегодня многие эксперты выражают беспокойство по поводу того, как люди и роботы смогут уживаться друг с другом в будущем. Ведь без контроля такая сила, как ИИ, вполне может стать оружием. Например, несколько ученых выступили с теорией о том, что искусственный разум способен стать новым поводом для гонки вооружений между сверхдержавами. Искусственный интеллект сравнивают с ядерной энергией: его можно использовать во благо человечества, а можно – для уничтожения.

Авторы как обнадеживающих, так и пугающих прогнозов сходятся в одном: всему цифровому пространству и «обитающему» в нем искусственному интеллекту необходимы правила. И сегодня правительства стран собирают лучшие умы для того, чтобы разработать законы, которые бы устанавливали рамки взаимодействия человека и цифровой среды, человека и робота.

Прообраз таких норм и законов, кстати, фантасты уже не раз предлагали. Наиболее популярными считаются «Три закона робототехники», сформулированные писателем Айзеком Азимовым в рассказе «Хоровод» еще в 1942 году. Эти три закона представляют собой обязательные правила поведения для роботов: робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред; робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому закону; робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму закону.

Позднее сам автор добавил к ним нулевой закон: робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред.