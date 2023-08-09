Родителей покусанного собакой ребенка могут наказать

Полиция зарегистрировала произошедший в Таласском районе инцидент с собакой, после которого 8-летнему ребенку зашивали рваную рану на лице, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Жамбылской области.

Фото: Kazpravda.kz

Как выяснилось, привязанная собака в сарае во дворе дома укусила несовершеннолетнего, когда мальчик хотел поиграть с ней.

«В настоящее время проводится расследование. Рассматривается привлечение к адмответственности родителей ребенка по статье 127 КоАП РК за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей», – рассказали в полиции.

Напомним, 6 августа в Таласскую центральную районную больницу поступил мальчик 2015 года рождения с диагнозом «рваная рана от укуса на лице справа. Множественные раны от укуса обеих нижних конечностей».