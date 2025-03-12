Родителям расширили возможности контроля за детьми в TikTok

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Платформа объявила о запуске нового функционала, направленного на создание безопасной цифровой среды для молодежи и помощь родителям в управлении активностью их детей в приложении. В частности, TikTok запускает функцию в "Семейных настройках", которая позволяет родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в заданные периоды времени. Об этом сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева в Facebook, передает Kazpravda.kz

Также платформа запускает новую функцию, которая призвана помочь подросткам отвлечься и отдохнуть, если они используют TikTok после 22 часов.

Как отметила глава МКИ, с момента запуска инструмента «Семейные настройки», являющегося частью системы родительского контроля TikTok, прошло уже 5 лет. За это время платформа неоднократно добавляла новые функции, ориентируясь на рекомендации экспертов и обратную связь от родителей. В этот раз разработчики TikTok создали новую настройку "Неактивное время", при помощи которой можно ограничивать доступ подростков к приложению в определенные периоды времени.

Теперь родители могут:

- Устанавливать для детей периоды ограничения доступа к TikTok, например, во время учебы или в ночное время.

- Создавать повторяющееся расписание для удобной настройки цифрового детокса.

- Одобрять запросы подростка на использование приложения в период ранее наложенного ограничения доступ.

Кроме того, новый функционал «Семейных настроек» предоставляет родителям расширенный доступ к информации об аккаунтах их детей. Теперь они смогут видеть:

- Кого их ребенок отслеживает в TikTok и кто подписан на его аккаунт.

- Какие пользователи были заблокированы подростком.

В ближайшие месяцы TikTok также добавит функцию, позволяющую подросткам сообщать родителям о контенте, который потенциально может нарушать правила сообщества платформы, даже если родительский контроль не был активирован.