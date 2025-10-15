Роль государства, медицины и семьи обсудили на круглом столе в Астане

Вчера в Астане прошел круглый стол «Психическое здоровье как экономический и социальный ресурс: роль государства, медицины, технологий и семьи», приуроченный ко Всемирному дню психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября, передает корреспондент Kazpravda.kz

Встреча собрала представителей медицинского сообщества, фарминдустрии, госструктур, общественных организаций и родителей пациентов. 

По данным ВОЗ, более одного миллиарда человек страдают психическими расстройствами. Ежегодный мировой экономический ущерб только лишь депрессией и тревожными расстройствами превышает триллион долларов.

В Казахстане около 4,4% населения страдают от депрессивных расстройств, что выше мирового среднего значения примерно на 3,9%, такие данные привела генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Алтынай Ескалиева. По ее словам, на динамическом наблюдении в 2025 году состоит более 315 тыс. человек, из них с психическими расстройствами без ПАВ (не вызваны употреблением наркотиков, алкоголя или других психоактивных веществ) - более 205 тыс. человек. 

По словам  главного внештатного психиатра Управления общественного здравоохранения Астаны Елены Полиенко, несмотря на развитие современной медицины, многие пациенты все еще опасаются обращаться за помощью. Между тем современная фармация предлагает безопасные и эффективные решения, позволяющие людям с психическими расстройствами сохранять качество жизни. Она рассказала о преимуществах антипсихотиков третьего поколения.

«У пациента после приема таких препаратов улучшаются когнитивные функции: память, внимание, настроение. Благодаря этому повышается приверженность терапии, то есть он не будет прекращать принимать препараты, а в долгосрочной перспективе улучшается его социальная адаптация. Практическое значение перехода на препараты третьего поколения - уход от симптоматического контроля к функциональному восстановлению пациента”, - подчеркнула она.

Важную роль фарминдустрии в обеспечении пациентов современными препаратами подчеркнул генеральный директор “Гедеон Рихтер Казахстан” Павел Хегай. По данным ВОЗ, депрессия и тревожные расстройства во всем мире занимают лидирующие позиции по экономическому бремени среди всех психических расстройств.

«В Казахстане психические расстройства влияют на систему здравоохранения, рынок труда и социальные расходы. Поэтому важно обеспечить доступ пациентов к инновационным препаратам, соответствующим международным стандартам. Когда человек получает лечение и возвращается к работе – это дает экономический эффект. Один ремиссионный пациент – это плюс один налогоплательщик, плюс семья, которая живет полноценной жизнью», - отметил он.

В рамках социального проекта «Спасибо, доктор» при поддержке Гедеон Рихтер Казахстан реализован ряд инициатив в области психического здоровья. В частности, создан образовательный сайт о шизофрении, а также переведена на государственный язык книга «Шизофрения как она есть. Книга для тех, кто рядом». Издание предназначено для родственников пациентов и направлено на повышение понимания и поддержки людей с этим диагнозом.

Асель Сейфуллина, руководитель Global Green Hub, развивающей цифровые социальные проекты, как мама особенной девочки подчеркнула важность поддержки семей и поделилась планами по созданию электронного помощника с элементами ИИ на основе этой книги. Она также отметила необходимость создания центра реабилитации для детей с диагнозом шизофрения.

Участники круглого стола сошлись во мнении: ментальное здоровье – это не узкий медицинский вопрос, который должны решать люди, столкнувшиеся с диагнозом, а стратегическая задача общества.

 

