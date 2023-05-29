Роль креативных индустрий

Мероприятие, направленное на развитие креативных индустрий и компетенций, поддержку и стимулирование предпринимательской активности, было организовано в столице Центром по развитию креативных индустрий акимата Астаны. На встречу приехали специалисты из Караганды, Шымкента, Алматы, Мангистау­ской области.

– Креативная индустрия помогает развивать конкуренцию между творческими людьми, организовать контакты, чтобы в том числе помочь найти средства на реализацию идей и проектов. В таких мегаполисах, как Гонконг, Сеул, Москва, данная сфера очень хорошо развита. Подглядев этот опыт, мы проводим такую же работу в Астане, – рассказала начальник отдела управления культуры и спорта столицы Акерке Жуманбаева.

В программе встречи – выступ­ления спикеров, презентации стартапов, лекции и мастер-классы, доклады и дискуссии. Так, в первый день были затронуты меры по поддержке и развитию креативных индустрий, роли образования. Позже состоялся Digital brainstorming «Каким должен быть креативный хаб в Астане».

Открывал Astana Creative Days виртуальный ведущий – искусственный интеллект, который, к слову, говорил по-казахски. Далее участники переместились на дискуссионные площадки.

На сессии «Роль образования в развитии креативной индустрии» исполнительный директор школы предпринимательства и инноваций Almaty Management University Ксения Южанинова-Караденизли выступила с темой «Компетенции успешных креативных предпринимателей». Директор Born Nomad и Central Asia Creative Incubator Айка Алеми рассказала о том, как превратить талант в деньги. Директор образовательных программ технопарка Astana Hub Даулет Беймурзинов говорил о создании образовательных программ в целях развития человеческого капитала в сфере технологического предпринимательства.

Участники встречи обсудили передовые методы правильного маркетинга и развития национальных продуктов в кино, музыке, архитектуре, компьютерных играх и графике. Цель – увеличить вклад креативной индустрии в экономику на 3,6%. Гости также смогли услышать позицию предпринимателей на тему того, зачем развивать креатив в бизнесе.

Интересную тему «Искусственный интеллект – это не будущее, а настоящее» поднял глава отдела маркетинга и дизайна финтехкомпании Concave (США), 3D- и веб-дизайнер Джахангир Кумысбеков. Его выступление вызвало живой интерес зала, он говорил о многочисленных возможностях и преимуществах нашумевшего ChatGPT.

– Искусственный интеллект не собирается завоевывать мир. У него нет способности думать, чувствовать и обижаться, как у людей. И изобретатель, создавший его, может им управлять. Опасность исходит не от искусственного интеллекта, а от человека. Это направление активно разрабатывают специалисты и нашей страны, – успокоил гостей Джахангир Кумысбеков.

На следующий день состоялся питчинг креативных стартапов города и регионов, спикеры выступали с такими темами, как «Особенности проблемы формирования странового бренда», «Инфоцыгане VS трендсеттеры», «Музыка как драйвер креативной индустрии», «Нейросети в искусстве». Были рассмотрены способы монетизации творческих продуктов, создания бизнес-моделей и привлечения инвестиций в креативную индустрию.

– Креативная индустрия у нас в стране развивалась и до того, как она начала так называться. Мы считаем, что огромную роль играет именно государственная поддержка. Рынок уже сформировался, и ему сейчас нужна централизованная помощь – в открытии креативных хабов, к примеру. Поэтому здесь мы собираем экспертное мнение – что же нужно рынку, – объяснила специалист Центра по развитию креативных индустрий акимата Астаны Эльмира Сарсеналиева.

В целом участники мероприятия сошлись на том, что нужно создавать больше творческих площадок для обмена опытом с зарубежными экспертами. Сейчас в Казахстане, по словам организаторов, хорошо развиваются всего восемь направлений креативной индустрии. Среди них – музыка, ремесло, визуальное искусство и сфера IT.