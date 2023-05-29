Роль креативных индустрий

Статьи
2
Наталия Хомс

Профессиональное сообщество, объединяющее представителей креативных индустрий столицы и регионов, собралось на площадке Astana Creative Days.

фото Игоря Бургандинова

Мероприятие, направленное на развитие креативных индустрий и компетенций, поддержку и стимулирование предпринимательской активности, было организовано в столице Центром по развитию креативных индустрий акимата Астаны. На встречу приехали специалисты из Караганды, Шымкента, Алматы, Мангистау­ской области.

– Креативная индустрия помогает развивать конкуренцию между творческими людьми, организовать контакты, чтобы в том числе помочь найти средства на реализацию идей и проектов. В таких мегаполисах, как Гонконг, Сеул, Москва, данная сфера очень хорошо развита. Подглядев этот опыт, мы проводим такую же работу в Астане, – рассказала начальник отдела управления культуры и спорта столицы Акерке Жуманбаева.

В программе встречи – выступ­ления спикеров, презентации стартапов, лекции и мастер-классы, доклады и дискуссии. Так, в первый день были затронуты меры по поддержке и развитию креативных индустрий, роли образования. Позже состоялся Digital brainstorming «Каким должен быть креативный хаб в Астане».

Открывал Astana Creative Days виртуальный ведущий – искусственный интеллект, который, к слову, говорил по-казахски. Далее участники переместились на дискуссионные площадки.

На сессии «Роль образования в развитии креативной индустрии» исполнительный директор школы предпринимательства и инноваций Almaty Management University Ксения Южанинова-Караденизли выступила с темой «Компетенции успешных креативных предпринимателей». Директор Born Nomad и Central Asia Creative Incubator Айка Алеми рассказала о том, как превратить талант в деньги. Директор образовательных программ технопарка Astana Hub Даулет Беймурзинов говорил о создании образовательных программ в целях развития человеческого капитала в сфере технологического предпринимательства.

Участники встречи обсудили передовые методы правильного маркетинга и развития национальных продуктов в кино, музыке, архитектуре, компьютерных играх и графике. Цель – увеличить вклад креативной индустрии в экономику на 3,6%. Гости также смогли услышать позицию предпринимателей на тему того, зачем развивать креатив в бизнесе.

Интересную тему «Искусственный интеллект – это не будущее, а настоящее» поднял глава отдела маркетинга и дизайна финтехкомпании Concave (США), 3D- и веб-дизайнер Джахангир Кумысбеков. Его выступление вызвало живой интерес зала, он говорил о многочисленных возможностях и преимуществах нашумевшего ChatGPT.

– Искусственный интеллект не собирается завоевывать мир. У него нет способности думать, чувствовать и обижаться, как у людей. И изобретатель, создавший его, может им управлять. Опасность исходит не от искусственного интеллекта, а от человека. Это направление активно разрабатывают специалисты и нашей страны, – успокоил гостей Джахангир Кумысбеков.

На следующий день состоялся питчинг креативных стартапов города и регионов, спикеры выступали с такими темами, как «Особенности проблемы формирования странового бренда», «Инфоцыгане VS трендсеттеры», «Музыка как драйвер креативной индустрии», «Нейросети в искусстве». Были рассмотрены способы монетизации творческих продуктов, создания бизнес-моделей и привлечения инвестиций в креативную индустрию.

– Креативная индустрия у нас в стране развивалась и до того, как она начала так называться. Мы считаем, что огромную роль играет именно государственная поддержка. Рынок уже сформировался, и ему сейчас нужна централизованная помощь – в открытии креативных хабов, к примеру. Поэтому здесь мы собираем экспертное мнение – что же нужно рынку, – объяснила специалист Центра по развитию креативных индустрий акимата Астаны Эльмира Сарсеналиева.

В целом участники мероприятия сошлись на том, что нужно создавать больше творческих площадок для обмена опытом с зарубежными экспертами. Сейчас в Казахстане, по словам организаторов, хорошо развиваются всего восемь направлений креативной индустрии. Среди них – музыка, ремесло, визуальное искусство и сфера IT.

#IT #Астана #ИИ #креатив #ChatGPT #Astana Creative Days

Популярное

Все
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Опасный суперинтеллект
Современное рабство
В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры рассекречено 99% документов по массовым репрессиям в годы сталинского режима
Охота: желание без сожаления?
Зов предков
Звездные танцы
Женщин много, таких – единицы!
Летописец истории
За книгой на улицу двигай!
В государственном архиве города Астаны собраны документы органов государственной власти, связанные с политическими репрессиями казахстанцев 1920–1950-х годов
Латиница Шонанова
Жажду утолят в июне
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Торговали рогами и получили по рогам
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Национальная сборная нашей страны сохранила «прописку» в высшем дивизионе мирового хоккея
Всего за два дня в Казахстане произошло 75 ДТП, в которых погибли 27 человек
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
Лесной пожар в Абайской области: тушение продолжается на трёх участках
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы

Читайте также

Латиница Шонанова
Женщин много, таких – единицы!
Летописец истории
Звездные танцы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]