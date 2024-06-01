Roland Garros: Рыбакина уверенно шагнула в четвертый круг
127
Казахстанка улучшила свой прошлогодний результат, передает Kazpravda.kz
В третьем круге Открытого чемпионата Франции четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс (27 WTA) со счётом 6:4; 6:2.
Матч длился 1 час и 7 минут.
Счёт личных встреч стал 5:1 в пользу Рыбакиной.
Следующей соперницей казахстанки на Открытом чемпионате Франции будет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.
В прошлом году Рыбакина из-за недомогания снялась с турнира в третьем круге.