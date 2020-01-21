Роман Скляр обсудил с бизнесменами ФРГ привлечение прямых немецких инвестиций в РК

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В городе Дортмунд Федеративной Республики Германия прошли встречи заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра с представителями немецкого бизнеса, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Во встрече приняли участие руководители более 40 немецких компаний.
"Опыт двусторонних отношений показывает, что Германия – это надежный партнер. Мы не стоим на месте и совместно с вами хотим найти новые возможности для расширения и развития сотрудничества по всем направлениям. В Казахстане уже работают более 1000 предприятий с участием германского капитала", - отметил в своем выступлении Роман Скляр.
Замглавы Правительства подробно остановился на возможностях развития динамичного бизнес-сотрудничества между двумя странами, обсуждении конкретных вопросов по привлечению немецких инвестиций, реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, сельском хозяйстве и других не менее важных направлениях для казахстанской экономики.
В свою очередь, о важности интенсификации взаимовыгодного сотрудничества двух стран рассказал Оливер Гермес – председатель Правления Восточного комитета германской экономики, а известные во всем мире немецкие производители - "Siemens", "Dillinger Hüttenwerke AG", "OTTO Fuchs KG", "DMT Group" и др. – выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия.
В целом, за последние годы были реализованы совместные инвестиционные проекты на сумму свыше 2 млрд евро в отраслях машиностроения, строительства, химии, энергетики, ВИЭ, агропромышленного комплекса, торговли, разработки сырьевых месторождений и других секторах экономики. Из них более 90% приходится на "несырьевой" сектор.