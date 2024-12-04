Роман Скляр провел встречу с Оливье Жуни

Они обсудили ход реализации инвестпроекта по строительству в Жамбылской области ветровой электростанции мощностью 1 ГВТ, а также обменялись мнениями по всему спектру сотрудничества в сфере энергетики
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился со старшим вице-президентом «TotalEnergies Renewables» Оливье Жуни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК
Роман Скляр отметил, что Казахстан уделяет большое внимание увеличению притока прямых иностранных инвестиций и выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку инвесторам.
В свою очередь, Оливье Жуни также подчеркнул важность расширения взаимодействия между странами в сфере развития возобновляемых источников энергии, при этом заверив в успешной реализации проекта по строительству ветровой электростанции.
По итогам встречи стороны договорились о необходимости углубления сотрудничества и укрепления двусторонних связей.
«TotalEnergies Renewables» является дочерним предприятием одной из крупнейших в мире компании «TotalEnergies SE» (Франция). На сегодня совместно с «TotalEnergies Renewables» уже реализованы два проекта в сфере солнечной энергетики в Кызылординской и Жамбылской областях.