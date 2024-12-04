Роман Скляр провел встречу с Оливье Жуни

Они обсудили ход реализации инвестпроекта по строительству в Жамбылской области ветровой электростанции мощностью 1 ГВТ, а также обменялись мнениями по всему спектру сотрудничества в сфере энергетики

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился со старшим вице-президентом «TotalEnergies Renewables» Оливье Жуни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Роман Скляр отметил, что Казахстан уделяет большое внимание увеличению притока прямых иностранных инвестиций и выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку инвесторам.

В свою очередь, Оливье Жуни также подчеркнул важность расширения взаимодействия между странами в сфере развития возобновляемых источников энергии, при этом заверив в успешной реализации проекта по строительству ветровой электростанции.

По итогам встречи стороны договорились о необходимости углубления сотрудничества и укрепления двусторонних связей.

«TotalEnergies Renewables» является дочерним предприятием одной из крупнейших в мире компании «TotalEnergies SE» (Франция). На сегодня совместно с «TotalEnergies Renewables» уже реализованы два проекта в сфере солнечной энергетики в Кызылординской и Жамбылской областях.