Роман Скляр провел встречу с Оливье Жуни

Международное сотрудничество, Энергетика
159

Они обсудили ход реализации инвестпроекта по строительству в Жамбылской области ветровой электростанции мощностью 1 ГВТ, а также обменялись мнениями по всему спектру сотрудничества в сфере энергетики

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился со старшим вице-президентом «TotalEnergies Renewables» Оливье Жуни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Роман Скляр отметил, что Казахстан уделяет большое внимание увеличению притока прямых иностранных инвестиций и выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку инвесторам.  

В свою очередь, Оливье Жуни также подчеркнул важность расширения взаимодействия между странами в сфере развития возобновляемых источников энергии, при этом заверив в успешной реализации проекта по строительству ветровой электростанции.

По итогам встречи стороны договорились о необходимости углубления сотрудничества и укрепления двусторонних связей.  

«TotalEnergies Renewables» является дочерним предприятием одной из крупнейших в мире компании «TotalEnergies SE» (Франция). На сегодня совместно с «TotalEnergies Renewables» уже реализованы два проекта в сфере солнечной энергетики в Кызылординской и Жамбылской областях.

#инвестиции #энергетика #проекты #TotalEnergies Renewables #Оливье Жуни

Популярное

Все
Лица старого Уральска
Коммунальная перезагрузка
Хендмейд «с душой» стоит дорого, но ценится еще выше
В столице начали выпускать макароны без глютена
Обращаясь к истокам
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Посредников станет меньше
Тарифы поссорили предпринимателей с монополистами
Супермаркеты Караганды завышали цены
Инвестиции в здоровье людей
Контрафактные сигареты завезли в РК в пекинской капусте
«Умные» огни современного города
Танец в «западне»
От идеи к воплощению
Где купить соғым в Астане
АО «Каражанбасмунай» прокомментировало депутатский запрос Саирова
Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр села Баканас
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Подведены итоги олимпиады для учащихся сельских школ
Героический эпос в новом прочтении
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Сохраняя беспристрастность и объективность
Мы – из Казахстана!
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
В Испании снимают фильм о Карлаге
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

АО «Каражанбасмунай» прокомментировало депутатский запрос С…
Соглашения на $8,2 млн подписали на казахстанско-кыргызском…
Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка
Около 17 млн тонн нефти переработали в Казахстане с начала …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]