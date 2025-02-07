Романтика ласковой грации

Вниманию зрителей были представлены «Шопениана» знаменитого российского и американского балетмейстера Михаила Фокина, созданная им на музыку фортепианных пьес Фредерика Шопена, а также «Маленькая смерть» и «Шесть танцев» современного чешского хореографа Иржи Килиана. Следуя замыслу автора проекта народной артистки России Алтынай Асылмуратовой, яркий контраст этих произведений позволил глубже раскрыть их художественные особенности и погрузить публику в атмо­сферу эпохи расцвета балетного искусства.

Одноактный балет «Шопениана», который вошел в первое отделение программы, был результатом долгих творческих и эстетических поисков, воплотив стремление Михаила Фокина к революционному обновлению современного ему театра. В этом ярком импрессионистском балете нет сюжета, артисты словно парят в мелодичных потоках музыки, раскрывая красоту человеческих чувств. Известный художник Александр Бенуа, создавший костюмы к «Шопениане», с восхищением писал о «высоких бесшумных полетах» и «ласковой, несколько болезненной грации», которые вкупе создавали впечатление «загробного романа» – трагической и безнадежной любви главных героев.

«Шопениану» зрителям представили заслуженные деятели РК Мадина Унербаева и Еркин Рахматуллаев, Рустам Чахалов и Шугыла Адепхан. Плавностью и воздушностью движений артисты в очередной раз доказали, что балет Фокина – это яркое воплощение хореографической поэзии, заслужившее любовь и признание мировой публики.

Во втором отделении на сцене были представлены «Маленькая смерть» и «Шесть танцев» Иржи Килиана, основой которых послужила музыка Моцарта. Эти произведения славятся глубокой философией, необычными решениями и тонким чувством юмора – характерными чертами творческой манеры чешского хореографа, стремящегося переосмыслить и преобразить классические каноны.

«Маленькая смерть» композиционно входит в цикл «Черное и белое», объединяющий произведения Килиана, созданные в 1995–1996 годы. В центре этого эмоционального произведения вечные темы жизни и смерти, любви и душевной уязвимости, которые раскрываются посредством динамичной хореографии.

Впервые в этом спектакле на сцену Большого зала театра «Астана Опера» вышел артист балета Жаксылык Саукымбеков, в дуэте с ним выступила заслуженный деятель РК Айгерим Бекетаева. В постановке также приняли участие заслуженные деятели РК Бактияр Адамжан и Мадина Унербаева, Арман Уразов, Олжас Тарланов, Серик Накыспеков, Галымжан Нурмухамет, Диас Курмангазы, Ислам Кайпбай, Амир Хван, Шугыла Адепхан, Анастасия Заклинская и другие.

В «Шести танцах» Иржи Килиан обратился к легкому и игривому стилю, создав комические ситуации и подчеркнув иронию, свойственную для эпохи барокко.

Зрители высоко оценили мастерство артистов и игру оркестра под управлением заслуженного деятеля РК Элмара Бурибаева. Гости вечера особо отметили яркий, бодрящий юмор «Шести танцев» Килиана и проникновенность фокинской «Шопенианы», блестяще переданные артистами балетной труппы театра «Астана Опера».