Роналду дисквалифицируют на 2 матча

Футбол
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Такое дисциплинарное наказание ему грозит за удаление в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля», сообщает арабское издание Asharq Al-Awsat

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

По данным источника, дисциплинарный комитет федерации футбола Саудовской Аравии вынесет решение о дисквалификации Роналду на два матча. При этом комитет допросил звездного португальца по поводу инцидента в матче, и футболист заявил, что незаслуженно получил красную карточку.

Напомним, на 86-й минуте Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил локтем соперника. После удаления нападающий «Аль-Насра» бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся спиной и замахнулся в сторону судьи.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 36 голов и 12 результативных передач.

#футбол #Саудовская Аравия #дисквалификация #Роналду

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