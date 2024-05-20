Роналду побил новый рекорд и вошел в историю

Звезды, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Такой результат ранее никому не удавался

Фото: instagram.com/cristiano

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил рекорд результативности в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче 32-го тура с "Аль-Хилялем" (1:1) Роналду записал на свой счет голевую передачу. Таким образом, португалец поучаствовал в 44 голах в нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги, что ранее никому не удавалось.

Предыдущий рекорд по системе "гол+пас" принадлежал марокканцу Абдерразаку Хамдалле, у которого в сезоне-2018/19 было 43 очка в составе "Аль-Насра".

Также в активе Криштиану 33 гола в 29 матчах. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата, опережая Александра Митровича из "Аль-Хиляля" (27+5).

Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Его клуб занимает второе место в чемпионате, отставая на 12 очков от лидирующего "Аль-Хиляля", который досрочно стал чемпионом.

39-летний Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций. Также он выступал за мадридский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".

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